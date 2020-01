Aguado critica que el Gobierno de España de PSOE y Podemos es "una lucha de egos donde no se atisba el interés general"

Publicado 11/01/2020 15:37:49 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado que el Gobierno de España de PSOE y Podemos es "es una suma de intereses partidistas y de una lucha de egos donde no se atisba el interés general por ningún lado", así como que es "una agencia de colocación de personas".

Así lo indicado el vicepresidente regional a los medios de comunicación durante su visita al WiZink Center para la presentación del cierre de la programación de 2019. "Hay un Consejo de Ministros que está preocupado de lo suyo y ninguno preocupado por lo nuestro, que es España", ha lamentado Aguado.

Por su parte, ha pedido a la recién nombrada ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, "que diga abiertamente que no se a negociar la amnistía" y "que no se va pactar ese referéndum" en Cataluña. No obstante, ha apuntado que teme que esa petición no se va a cumplir y que las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España estarán condicionadas "no por las personas, sino por las ideas".

En este sentido, el diputado de Cs ha indicado que el Gobierno formado por PSOE Y Podemos cuenta con el apoyo de ERC y Bildu y "de personas en el gobierno como Pablo Iglesias que afirma que en España hay presos políticos".

Con respecto a ERC, ha mostrado su preocupación de "tener un Gobierno que nace atado de pies y manos" con dicho partido, del cual ha destacado que "está condicionando al Gobierno de España" al indicar hace unos días que "iban a bloquear el Gobierno si no hablaban de amnistía".

No obstante, ha apuntado que "al margen de las diferencias y como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, hay que buscar acuerdos que beneficien a los madrileños y por todos los medios".

"Yo le deseo lo mejor a todos los ministros, aunque mucho me temo que será una legislatura estéril y seguiremos ahondando en las diferencias entre españoles", ha señalado Aguado. A falta de saber quién será el próximo ministro de Justicia, el vicepresidente ha respondido que desearía que "Cs gobernara en España y que Edmundo Bal fuera el ministro de Justicia".

EL GOBIERNO DE ESPAÑA CON UN 'MODELO COLAU'

Además, Aguado ha lamentado que el Gobierno de España de PSOE y Podemos tenga un 'modelo Colau' al "buscar romper puentes", tras la propuesta de la regidora de Barcelona, Ada Colau, de suprimir el puente aéreo entre Barcelona y Madrid. "A diferencia de Ada Colau que busca romper puentes, nosotros queremos tender puentes", ha indicado.

En este sentido, el vicepresidente autonómico ha manifestado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un modelo liberal, frente a "gobiernos intervencionistas y gobiernos que tienen una visión aldeana en un mundo globalizado". En concreto, ha señalado que Colau, con su propuesta, "se mira hacia dentro y quiere imponer un pensamiento único en el resto de España".

Este modelo, según el vicepresidente, se ha extrapolado al Gobierno de España, un gobierno que ha calificado "del insomnio porque le quita el sueño al 95 por ciento de los españoles", así como Aguado ha lamentado que va "a ser uno de los más gobiernos más caros de la historia" por tener 20 carteras, porque "la parte económica, el interés general, estará en manos de Podemos y la cuestión territorial en Esquerra Republicana de Cataluña".

Por ello, Aguado ha querido lanzar un mensaje a los madrileños, destacando que, frente a los gobiernos en Barcelona y España, "en la Comunidad de Madrid, hay un gobierno que defenderá la libertad frente a la imposición y la intolerancia". En este sentido, el vicepresidente ha incidido que el Gobierno regional garantizará "libertad de educativa y de horarios, fiscalidad moderada e inteligente y la forma de vivir de los madrileños, plural, cosmopolita y solidaria".