Aguado (Cs) señala que "no puede haber 'cajas b' de vacunas para políticos y familiares"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, (Cs) ha señalado este miércoles que "no puede haber 'cajas b' de vacunas para políticos y familiares y 'cajas a' para el resto de ciudadanos".

Así lo manifestado en rueda de prensa al ser preguntado por los periodistas por su opinión sobre que el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, se haya vacunado de coronavirus así como funcionarios y altos cargos de su área.

"Tiene que haber un único plan de vacunación y tiene que respetarse a rajatabla. No puede haber un trato de favor ni privilegios y me da igual de qué político hablemos", ha declarado, desde la Real Casa de Correos. Para el vicepresidente, los políticos son "servidores públicos" y no deben ni pueden beneficiarse de los cargos "para ningún tipo de trato de favor".