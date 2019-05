Aguado dice que el efecto rebote de Ayuso ya se produjo: "Tienen muchos votantes rebotados que no les votarán más"

Publicado 01/05/2019 14:02:19 CET

"En el PP están intentado sacar la cabeza y resurgir y aunque dentro la orquesta sigue tocando, su Titanic se está hundiendo", asegura

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia regional, Ignacio Aguado, ha dicho que el 'efecto rebote' del que ayer habló la candidata regional del PP Isabel Díaz Ayuso --por el que muchos exvotantes del PP volverían a confiar en ellos el 26 de mayo-- ya se ha producido porque "tienen muchos votantes en el PP rebotados y que no les van a volver a votar".

"Ya lo hemos visto el domingo, el hundimiento del PP es evidente y tienen mucho votante rebotado. No sé qué sucederá el 26 de mayo y aspiro que haya mucho voto de centro liberal y seguramente muchas personas que hayan votado al PP el domingo o en otras elecciones opten por un partido moderado y reformista para la próxima legislatura. Voy a intentar conseguir su confianza", ha dicho este miércoles Aguado durante las fiestas del 2 de Mayo en Móstoles.

Respecto al lema 'Centrados en tu futuro' del PP para los comicios municipales y autonómicos, Aguado ha respondido que "ni están centrados ni tienen ningún proyecto de futuro". "Parece mentira que hasta hace cuatro días estuvieran ofreciendo ministerios a Vox y ahora les tildan de extrema derecha. Es un viraje que no entiende nadie. Me parece que no se están tomando en serio a los españoles. Se piensan que los españoles somos idiotas o que no hemos sabido lo que han estado contando en toda la campaña", ha apostillado.

En la misma línea, el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid ha apuntado que "el presunto giro al centro del Partido Popular no es creíble" porque "lo abandonaron hace tiempo con sus planteamientos políticos, con sus guiños a otras formaciones y si hay un partido que hoy por hoy representa al centro, ese es Ciudadanos".

No obstante, el líder regional de Ciudadanos ha asegurado que van a intentar llegar a acuerdos con el PP después de las elecciones "si es que consiguen representación". "A este paso no sé hasta qué punto está crisis está atravesando va a afectarles y hay que ver qué porcentaje de representación consiguen", ha apostillado.

Según ha explicado, el objetivo final es "frenar el sanchismo y el populismo". "No lo hemos conseguido en España y lamentablemente tendremos un Gobierno apoyado por los populistas. En vez de tener un Gobierno con Marcos de Quintos tendremos a Echenique y Monedero de ministros. Esperemos que en la Comunidad no pase lo mismo. Yo no quiero una Comunidad en manos de Errejón y del PSOE. No quiero ver a Errejón como vicepresidente porque creo que haría descarriar nuestra región y un daño importante al crecimiento económico y empleo", considera.

Ignacio Aguado cree que para conseguirlo "hay que generar ilusión" y ellos "la tienen encabezar un gran centro liberal en la Comunidad y todos los mimbres puestos para lograrlo". "Tenemos el mejor proyecto y equipo y tenemos un objetivo común, que es convertir Madrid en la región más próspera de Europa. Los madrileños tendrán que elegir si quieren las tres comidas al día que propone Errejón para Venezuela o la región más próspera de Europa. Eso es lo que tienen que decidir los madrileños en mayo", ha reiterado.

Preguntado por los periodistas si cree que Vox es un partido de extrema derecha, como reconoció por primera vez el líder del PP, Pablo Casado, Aguado ha respondido que Vox "es un partido que está a la derecha del PP".

"Yo sé donde está Cs y si en Cs tenemos dos partidos a la derecha y dos a la izquierda, Cs ocupa el centro político. Creo que Vox es un partido ultraconservador, con tintes populistas en muchos casos, pero que tengo todo el respeto para su opción y sus votantes. Trabajo hasta el 26 de mayo para que los madrileños no opten por extremos o por planteamientos maximalistas, sino por un proyecto moderado, de centro liberar, que es lo que aspiro a gobernar", ha añadido.

Por otro lado, inquirido también por la prensa por la definición de socialdemócrata que ayer les tildó Casado, el aspirante de la formación 'naranja' a la Puerta del Sol ha respondido que quien "no sabe dónde está se dedica a etiquetar a los demás".

"Yo no quiere ser comentarista de los vaivenes y cambios de timón de otras formaciones. Es evidente lo que sucedió ayer. Están en un momento de hundimiento profundo, crisis de identidad, no saben hacia dónde mirar. Han perdido su presencia en muchos municipios de Madrid y de toda España y eso se va a agravar el 26 de mayo. Esos argumentos ya no son creíbles. Le corresponde a los españoles valorar este giros improvisados del PP, intentado sacar la cabeza y resurgir, pero dentro del PP la orquesta sigue tocando pero el Titanic se está hundiendo.

SUBIDA DE IMPUESTOS DEL PSOE

Aguado también ha opinado hoy sobre la subida de impuestos que prepara el Gobierno y considera que "es un sablazo que se veía venir y un escándalo, que llega 48 horas después de las elecciones, que habían ocultado con la campaña y que se produce con nocturnidad y alevosía".

"Son más de 20.000 millones de sablazo. Le pido a los españoles que se agarren la cartera porque vienen curvas fiscales y porque el PSOE la mejor receta que tiene siempre es subir impuestos a la clase media trabajadora. Subidas indiscriminadas al diésel, IRPF.. Es la única manera que entienden para gobernar y nosotros estamos en el lado contrario. Creemos que hay que bajar los impuestos, apoyar a que las familias tengan más renta disponible en el bolsillo para llegar más holgados a fin de mes y estas recetas socialistas generarán más desempleo y riqueza", ha dicho.

Respecto a la supuesta invitación de Pedro Sánchez a Albert Rivera para tratar los resultados electorales, Aguado ha indicado que no les consta dicha invitación y ha criticado que en los últimos 9 meses no le llamado a la Moncloa cuando sí lo hizo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, "con el que dio paseos por la Moncloa". "Cuando llegue la invitación valoraremos qué hacer", ha concluido.