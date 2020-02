Aguado dice que miembros del Gobierno irán a la manifestación del 8M a "apoyar a las mujeres" y pide no "capitalizarlo"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este jueves que miembros del Gobierno regional estarán en la manifestación del 8-M "apoyando a las mujeres" y ha pedido que "no se capitalice por nadie".

Así lo ha planteado ante las preguntas de los periodistas tras la presentación del balance de las Cuentas Regionales de 2019, en la que ha estado acompañado del consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez. "Me imagino que estaremos no solo como Gobierno, sino como partidos políticos apoyando estas reivindicaciones", ha apuntado.

En esta clave, ha remarcado que han asistido "todos los años" y ha expuesto que la defensa de la igualdad "entre hombres y mujeres debe de competer a todos" y ha marcado como algunos de los objetivos de futuro "reducir la brecha salarial o hacer frente a la violencia de género". "Todos somos corresponsables de lo que ha sucedido y de lo que vaya a suceder. Yo creo que sí, que ahí estaremos", ha concluido el vicepresidente.

Por su parte, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, --cabeza del socio de Gobierno de Cs-- el pasado año no acudió a la manifestación, de hecho el día anterior, tras confirmar que no iría, indicó que "nunca" había acudido y que no lo haría "jamás".

"Que me sigan llamando lo que quieran progres y sus buenas mujeres", tuiteaba la líder autonómica la víspera de la movilización del año pasado. La por entonces candidata 'popular' a la Presidencia de la Comunidad aseguró por contra que trabajaría "por la igualdad entre personas y la conciliación; contra abusos e injusticias; contra el matrimonio infantil; el turismo sexual o la trata".