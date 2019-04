Aguado dice que no ha prometido ningún puesto a Garrido y que le gustaría tenerle "lo más pegadito posible"

Publicado 26/04/2019 15:13:24 CET

POZUELO DE ALARCÓN, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que no ha prometido ningún puesto a Garrido en un posible gobierno de la Comunidad de Madrid y que le gustaría verle "lo más pegadito posible" porque le gusta rodearse de "gente con talento".

En declaraciones a los medios de comunicación, en un acto celebrado en Pozuelo de Alarcón, en el que se ha contado con la presencia de Ángel Garrido, Aguado ha dicho que quiere que el expresidente regional les ayude en el "camino hacia la Presidencia" de la Comunidad de Madrid.

"Me gustaría verle lo más pegadito posible a mí, porque yo soy partidario de rodearme de gente con talento y Ángel sin duda lo tiene. Quiero que Ángel nos ayude en este camino hacia la Presidencia de la Comunidad de Madrid y qué mejor que hacerlo con él", ha añadido.

Aguado ha recordado que Garrido ha sido presidente de la Comunidad de Madrid y que conoce "en profundidad la administración". "Estoy convencido de que su incorporación a Ciudadanos va a ser la guinda del pastel a cuatro años de gobierno de Ciudadanos done vamos a suponer un revulsivo para la política en la Comunidad de Madrid y vamos a generar también muchas más oportunidades, mucha mejor calidad de vida a los madrileños", ha subrayado.

Preguntado por si le ha prometido a Garrido algún puesto en un posible Gobierno de la Comunidad, Aguado ha contestado que "no", lo que es "algo que le honra a Ángel".

"Ángel ha venido por principios, por valores, por seguir siendo coherente con lo que él pensaba y sigue pensando, por poder dormir bien por la noche, siendo coherente y respetando sus principios, sabiendo que está en el partido que mejor le representa y es algo que le honra", ha puntualizado.

Según Aguado, a nivel personal, Garrido "seguramente" en Europa "habría ganado más dinero" al tener un puesto "muy importante" en las listas del PP a las elecciones europeas. "Aún así ha decidido dar ese paso que le honra y que no solamente a Garrido, sino que estoy convencido de que millones de españoles van a hacer lo mismo que ha hecho Garrido", ha resaltado.

El candidato a la Presidencia regional ha indicado que en Ciudadanos funcionan en equipo por que son "un gran equipo" y que lo que quieren es "incorporar talento". "Desde luego hoy estoy muy satisfecho porque hemos incorporado a una persona con mucho talento y con mucha valía que es Ángel", ha detallado.

Sobre el puesto que ocupa Garrido en las listas, Aguado ha restado importancia al hecho de que sea en el 13, ya que los pusetos "son algo formal". "Hay otros partidos que se pegan, que se apuñalan por los puestos, por el cinco, por el ocho. Aquí todos los que formamos parte de Ciudadanos estamos a lo mismo. Da igual si estás en el puesto uno, si en el cinco, en el 13 o en el 28. somos un gran equipo, una gran familia que vamos a gobernar", ha afirmado.

Aguado ha explicado que las listas están "pensadas y diseñadas" para gobernar la Comunidad de Madrid, por lo que hay perfiles específicos para cada una de las áreas, como economía, políticas sociales, sanidad y educación, entre otras. "No queremos perder ni un día después del 26 de mayo y al día siguiente queremos tener la capacidad para entrar gobernar y hacer las cosas bien. El hecho de que haya diferentes puestos en las listas es evidente, es necesario, pero aquí del 1 al 129 son igual de importantes", ha destacado.

Sobre las críticas vertidas desde el Partido Popular ante la salida de Garrido, ha señalado que no le hacen daño y que "no se puede llamar traidor", a una persona "que ha estado 30 años sacrificando su tiempo y su vida por una formación política", igual que "no se puede llamar traidor a millones de españoles que van a dejar de votar al Partido Popular"

"Vivimos en un país donde lo más importante es la libertad, que la gente pueda optar por las formaciones políticas que mejor les representan y desde luego son discursos de crítica y de insulto que lo que reflejan es odio y desesperación a partes iguales, y desde luego no lo comparto y es un grave error hacer este tipo de críticas a excompañeros y que ni tan siquiera sus votantes seguramente lo entiendan", ha concluido.