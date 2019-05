Aguado, a dos días de las elecciones, vuelve a tender la mano al PP para formar un gobierno "frente a radicales"

Publicado 24/05/2019 12:58:47 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, a falta de dos días de las elecciones autonómicas, ha vuelto a tender la mano al PP para formar un gobierno de "centro liberal" frente a los "radicales" o aquellos que están del lado de los "okupas".

Tras jugar a la petanca con un grupo de ancianos en la zona del Barrio del Pilar, Aguado ha indicado que lo que suceda este domingo en las urnas "va a depender de lo que hagan los ciudadanos que tienen en su mano la herramienta más poderosa: el voto".

"Son ellos los que deciden si quieren poner en marcha un proyecto de centro liberal en la Comunidad. Yo estoy convencido de que los resultados del pasado 28 de abril donde tuvimos 100.000 votos del PP y fuimos primera fuerza política en 30 municipios se va a consolidar y aplicar al 26 de mayo", ha vaticinado.

En cuanto a los pactos, Aguado ha optado por "esperar a ver qué pasa" el próximo domingo, pero ha vuelto a insistir que tiende la mano al PP para presentar un programa de centro liberal frente a los que "quieren subir los impuestos, frente a imposiciones, a los que amparan a radicales o a okupas".

En el caso de Vox, el candidato de Ciudadanos ha asegurado que hará un programa "tan atractivo" al que el resto de grupos no puedan decir que no, y si dicen que no "serán ellos los que se lo tengan que explicar a sus votantes". "En el caso de que Vox entre en la Asamblea serán ellos los que tengan que decir si apoyan un gobierno como el de Ciudadanos o si prefieren que gobierne Gabilondo con Errejón", ha lanzado.