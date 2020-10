Aguado insiste en que el estado de alarma era "evitable" y apuesta por "menos imposición y más diálogo"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este viernes en que el estado de alarma "era evitable" pero ha asegurado que seguirá trabajando para que haya "menos imposición y más diálogo" entre administraciones.

Así se ha pronunciado Agudo, en declaraciones a Europa Press Televisión, tras la rueda de prensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que proponía continuar con restricciones en zonas básicas de salud, aunque ello no ha evitado que el Gobierno central aprobara el estado de alarma en la región.

"Teníamos una alternativa que hemos intentado mantener hasta el último momento. No ha sido posible y es una pena. Creo que era totalmente evitable y son los ciudadanos los que pagan las consecuencias. Voy a seguir trabajando por el diálogo y el consenso y para que las decisiones no se impongan y no se ofrezcan ultimátums", ha lanzado.

Fuentes del entorno del vicepresidente han manifestado que Aguado trasladó en la reunión mantenida una propuesta para rehacer la orden ministerial que tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Sobre si está más de parte del Gobierno central o del de la Comunidad, al que pertenece, Aguado ha aclarado que son "el Gobierno de la Comunidad" y que intentan "llegar siempre a acuerdos". "En esta ocasión no ha sido posible y vamos a seguir trabajando para que haya menos imposición y más diálogo", ha reiterado.

En un 'tuit' en su cuenta de Twitter, ha pedido disculpas a los madrileños porque los políticos hayan vuelto "a fracasar". "Había alternativas", ha zanjado.

