Aguado llevará una ley para eliminar los aforamientos al Consejo de Gobierno en las próximas semanas

Publicado 24/09/2019 10:16:27 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que ha dado orden de iniciar los trámites para llevar una ley que elimine los aforamientos en la región al Consejo de Gobierno en las próximas semanas.

Se trata de un proyecto de normativa, que deberá ser aprobado en el seno de la Asamblea de Madrid, y que buscaría suprimir este "privilegio" de los políticos, para que no haya "ciudadanos de primera y de segunda", tal y como ha avanzado el dirigente autonómico una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Aguado ha hecho hincapié en que esta iniciativa, de Ciudadanos, quedó la legislatura pasada "en el cajón" pero que en esta es una prioridad. "Yo por ser diputado tengo un régimen especial de cara a los tribunales. Me parece que no es justo, no es de recibo. Creo que los ciudadanos no lo entienden", ha recalcado.