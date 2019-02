Aguado presenta su candidatura a las primarias de Cs para liderar la Comunidad y que la región "sea la más próspera"

Publicado 18/02/2019 20:55:31 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha presentado este lunes su candidatura a las primarias de Ciudadanos para liderar la Comunidad de Madrid y conseguir que la región "sea la más próspera de Europa".

La formación 'naranja' ha abierto el plazo este lunes a las 20 horas para que los aspirantes a liderar la Comunidad de Madrid puedan presentar sus precandidaturas hasta el martes a la misma hora. Aguado ha anunciado ya a través de un vídeo en su cuenta de Twitter que ha presentado su candidatura para hacer de la región "la más próspera de Europa" y tratar de construir "entre todos" un proyecto "ganador".

Aguado recuerda que lleva cuatro años trabajando en el Parlamento autonómico "controlando" al Gobierno regional e impulsando medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, una reducción del impuesto sobre la renta o la 'tarifa 0' para todos aquellos autónomos que contraten a su primer trabajador.

"Durante estos años me he recorrido la Comunidad de punta a punta para conocer tus preocupaciones y tratar de construrr entre todos un proyecto ganador. Somos gente inconformista, porque no nos conformamos con estar en la oposición, con exigir cambios, sino que quermos liderarlos, y en el caso de la Comunidad de Madrid hacer de esta región la más próspera de Europa. Por eso queremos tu apoyo, porque contigo el próximo 26 de mayo salimos a ganar", ha lanzado.