Aguado recalca que Cs está presente en el Orgullo para defender la libertad pese a que "algunos" no quieran que esté

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha destacado hoy que la presencia de Cs en la manifestación del Orgullo es para "defender la libertad, en todos los sentidos", a pesar de que "algunos" no quieran que esté, recordando que la primera Ley en la historia contra la LGTBfobia se aprobó en la Comunidad de Madrid gracias a los votos de la formación naranja.

Así lo ha dicho el candidato de Cs a presidir la Comunidad de Madrid durante su presencia en la marcha del Orgullo Gay, que ha partido desde la estación de Atocha y llegará a la Plaza de Colón.

Aguado ha subrayado que Cs lleva trece años "defendiendo la libertad" en toda España, como ha hecho en Cataluña. "Cs cree en la libertad por encima de la imposición. Lo hemos demostrado en la Comunidad de Madrid donde se aprobó la primera Ley contra LGTBFobia y la primera Ley de identidad sexual", ha recordado.

"Quién quiera cuestionarnos, allá ellos, pero no están pegados a la realidad. Si hay alguno que piense que se va a retroceder y se va a permitir una Comunidad en blanco y negro, se equivocan. No vamos a dar ni un paso hacia atrás. Los que quieran imponer un pensamiento único y volver a los 50, con nosotros no van a ponerse de acuerdo", ha reseñado el líder naranja en Madrid.

De este modo, ha aseverado que van a seguir "trabajando por seguir avanzando y conseguir una comunidad diversa, plural y del siglo XXI. Y ahí, nos van a encontrar los partidos y asociaciones civiles que quieran llegar a acuerdos", ha avisado.

En este punto, ha dicho que le parece "injusto" y "arbitrario" que haya asociaciones que les quieran excluir de la marcha cuando es una marcha de todos, criticando que se quieran buscar "romper al colectivo y apuntarse tantos políticos".

"Por muchos cordones a la realidad LGTB no lo van a conseguir. No vamos a aceptar que se convierta al movimiento LGTB en algo pequeñito. Esos ería dar pasos hacia atrás y el colectivo es de todos y transversal", ha zanjado.