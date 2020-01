Aguado rechaza el 'pin parental' y traslada a Vox que la negociación de presupuestos es para hablar de inversiones

Publicado 17/01/2020 14:12:04 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha vuelto a rechazar este viernes el 'pin parental' de Vox y les ha trasladado que la negociación de presupuestos es para hablar sobre inversiones y no sobre otros "planteamientos normativos que tienen que tener otra vía", como puede ser a través de proposiciones de ley.

"Si vamos a setas, vamos a setas; y si vamos a Rolex, vamos a Rolex. Si vamos a negociar presupuestos hablemos de presupuestos y veamos hasta que punto se puede ceder", ha defendido el dirigente regional, en declaraciones a los medios, tras reunirse con el vicepresidente de la Junta de Andalucia, Juan Marín, en la sede de su Consejería.

Aguado ha hecho hincapié en que la negociación de las cuentas es algo que no está aún sobre la mesa porque no cuentan con la previsión de ingresos del Ejecutivo central pero ha insistido en que si, llegado el momento, formaciones políticas quieren introducir temas "están en su perfecto directo". En este punto, ha recordado que no se saldrán de lo que está en el acuerdo de Gobierno.

Así, ha remarcado que, a su parecer, "no hay mejor pin parental en la Comunidad que la libertad de poder elegir centro educativo para los hijos". "Yo creo firmemente en la libertad. Creo que en la Comunidad se defiende. No me parece que sea una prioridad el tener que incidir en la libertad que ya se está garantizando de facto en todos los colegios", ha dicho.

El dirigente autonómico ha asegurado que no es un asunto que a día de hoy este en la agenda del Gobierno y ha insistido en que si hay partidos políticos que quieren hacer cambios normativos que afectan a la educación tendrán que hacerlo presentando una ley para ver con qué apoyos cuenta.

Respecto a otras autonomías, el vicepresidente ha defendido que ni en Andalucía ni en Murcia, comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos con el sustento de Vox, no se ha hecho "nada nuevo" sino que se ha venido a ratificar la firma de los acuerdos de gobierno. Según ha declarado, "no se ha dado ni ningún paso más con respecto al pin parental".