Aguado rechaza la tasa turística para la Comunidad y que la región "sea un parque temático de gente paseando"

Publicado 17/05/2019 12:27:33 CET

"Da igual que vengan cinco millones de turistas si vienen con el sandwich y la Coca Cola", sostiene

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha rechazado crear una tasa turística en la región y que "sea un parque temático de gente paseando", porque da igual que vengan "cinco millones de turistas si vienen con el sandwich y la Coca Cola" y no invierten en las tiendas o restaurantes.

Así lo ha expuesto Aguado durante el Ciclo 'Nuevos Retos, Nuevas Respuestas', organizado por Madrid Foro Empresarial y la Deusto Business School, donde ha augurado que crear una tasa turística en la región lo único que haría es "encarecer la oferta del pequeño comercio, de los hosteleros" y si se pone "una tasa de cinco euros las familias en lugar de ir a Madrid puede que se vayan a Croacia, Túnez o Grecia".

"Soy contrario a las tasas no me gustan las tasas, cuidemos lo que tenemos, la fiscalidad y que el señor Sánchez y sus amigos no vengan aquí con recetas. Da igual que vengan cinco millones de turistas si vienen con el sandwich y la Coca Cola y solo se pasean por las calle de Madrid. ¿Qué turismo queremos? No quiero que Madrid sea un parque temático de gente paseando. Ese no puede ser el objetivo de ningún gestor público", ha lanzado.

Por otro lado, Aguado se ha proclamado como "el salvavidas naranja" para los madrileños que no quieren más "sablazos" y verse "fritos a impuestos" y se ha vuelto a comprometer con no subir impuestos en la Comunidad en los próximos cuatro años de legislatura si logra ser presidente y en la medida de lo posible bajarlos.

Además, en materia de Educación pretende lograr que la Comunidad esté "a la vanguardia de Europa", cuidando la primera etapa de la educación con la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años o que las universidades donde tengan a los alumnos más satisfechos "tengan más financiación".

Por último, al ser preguntado por las reivindicaciones del sector del Taxi, el candidato a la Presidencia ha abogado por que sea "más competitivo" pero sin "poner palos en las ruedas al de enfrente" y "evolucionando como han hecho otros sectores como los videoclubs o Correos".