Aguado reitera que “no hay otro escenario” que no sea el de que Telemadrid siga trabajando como lo hace ahora

Publicado 30/01/2020 11:28:21 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha reiterado que "no hay otro escenario" que no sea que el actual equipo directivo de Radio Televisión Madrid continúe trabajando como lo hace ahora, "bien".

En un desayuno informativo en la capital organizado por Nueva Economía Fórum, el dirigente madrileño cree que no hay motivos para que cambie nada y ha recordado que hace cinco años se encontraron una Telemadrid que estaba en unos índices de audiencia "verdaderamente catastróficos", una cadena "politizada" y ante la que había que tomar la decisión de cerrarla o de mediante una ley intentar "reflotarla".

Así, ha hecho hincapié en que se aprobó una normativa en la Asamblea de Madrid, en que por primera vez se recogía que el director general del ente no iba a ser "elegido a dedo" sino por concurso público. Desde ese momento, ha defendido que Telemadrid ha aumentado la audiencia hasta alcanzar niveles previos a 2008, que está generando "superávit" y que es la televisión públicas "más barata de toda Europa".

"Creo que están haciendo la cosas bien. Habrá opiniones para todos los gustos... No hay motivos para plantearse otro escenario que no sea el de animarles a que sigan trabajando bien, a que sean rigurosos, a que presten un servicio público de calidad y que den a conocer lo que es la Comunidad", ha remarcado, al tiempo en el que ha repetido, como siempre dice, que "las cosas que funcionan no hay que cambiarlas".