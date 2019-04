Aguado reta a Ayuso a un "cara a cara" para que los madrileños "puedan conocer" ambos proyectos

Publicado 10/04/2019 11:30:20 CET

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y candidata de la formación naranja a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha retado este miércoles a un "cara a cara" a la portavoz del PP y candidata de esta formación al Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, para que los madrileños "puedan conocer" ambos proyectos.

Así lo ha indicado Aguado ante los medios de comunicación tras asistir al desayuno informativo de Europa Press ofrecido por Díaz Ayuso. "Salgo igual que he entrado, no he escuchado hablar de regeneración, empleo, políticas sociales, innovación, nosotros sí tenemos un proyecto", ha expresado.

Por ello, ha retado a Ayuso a un "cara a cara", para el que le ha pedido "fijar fecha y hora para conocer ambos proyectos". "Que los madrileños puedan conocer quien mira a Europa, mira a futuro y quien aboga por lo mismo", ha planteado.

Y es que Aguado ha asegurado que "la alternativa se llama Cs", pues "en la calle, la mayoría de los madrileños quieren una idea nueva, con objetivos, con personas de la sociedad civil, con retos y aspiraciones nuevas". "Tenemos el talento necesario para lograrlo", ha concluido.