Aguado trasladará su "inquietud" sobre la apertura de discotecas en Madrid al Consejo de Gobierno

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha avanzado este martes que trasladará su "inquietud" sobre la apertura de discotecas en Madrid a partir del 21 de junio al Consejo de Gobierno, porque no ve "nada claro" qué hacer con ellas.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el dirigente madrileño ha manifestado que se trata de una cuestión que tendrán que debatir en el seno del Ejecutivo regional "por razones evidentes".

"Hablamos de la noche, de lugares cerrados, de sitios donde no se va a poder respetar la distancia de seguridad, donde no vas a poder estar con mascarillas... a mí me genera una cierta inquietud y trasladará esta inquietud al Consejo de Gobierno porque no lo veo claro", ha trasladado.