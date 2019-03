Aguado ve "grave" la comparación de Ayuso con el caso de Gabriel y de Cifuentes: "Pone en cuestión el sistema judicial"

Publicado 28/02/2019 12:58:13 CET

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha tildado de "grave" que la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijera que le sorprendía que para "la asesina del niño Gabriel la Fiscalía pidiera 3 años de prisión y para --la expresidenta del Gobierno madrileño-- Cifuentes, tres años y 3 meses".

En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, Aguado ha señalado que "el hecho de hacer esa comparación lo que pretende poner en cuestión es el sistema judicial, que estaba fallando".

"Es grave hacer esa afirmación y más a una fake news porque la Fiscalía en el caso de Gabriel no pidió tres años y medio y no, porque fue prisión permanente revisable más otros 10 años más y que un cargo caiga en ese error puede entrar dentro de la normalidad si a los diez minutos no sale pidiendo perdón", ha sostenido.

En el caso de que Ayuso eligiera en sus listas a las elecciones autonómicas como número dos al alcalde de Alcorcón, David Pérez, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento madrileño cree que se evidencia que la candidata del PP a la Comunidad "se aleja del centro liberal y apuesta por una derecha conservadora".

"No es en la derecha conservadora ni en la izquierda más escorada donde se pondrán reformas. Eso es en el centro y espero que rectifique y vuelva a mirar al centro", le ha recomendado Aguado a Ayuso.