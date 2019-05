Aguado se ve con posibilidad de liderar un gobierno y Villacís vaticina 'sorpasso' al PP en el Ayuntamiento

Publicado 29/04/2019 14:16:59 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que se ve en condiciones de liderar un gobierno en la Comunidad de Madrid mientras que la aspirante de este partido a dirigir la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha vaticinado que habrá 'sorpasso' al PP en la capital..

En declaraciones a los periodistas en la sede del partido 'naranja', un día después de conocerse los resultados de las elecciones generales que sitúa en Madrid a Ciudadanos como segunda fuerza política, Aguado se ha mostrado "satisfecho" con el trabajo que han realizado en estas últimas semanas y "queda patente que hoy por hoy Cs es alternativa a cualquier gobierno en la Comunidad de Madrid".

"Hemos superado al PP en casi 100.000 votos y por tanto en escaños. Creo que podemos decir que somos una alternativa para gobernar la Comunidad de Madrid y que vamos a salir el 26 de mayo a ganar las elecciones a intentar construir en Madrid un gran centro real que aglutine una mayoría de madrileños que quieran cambios, regeneración y respeto a la Constitución", han sostenido.

El candidato de Ciudadanos ha expresado que está ilusionado y que se quiere dedicar "en cuerpo y alma a trasladar la ilusión" de que tiene que ser el presidente de la Comunidad y tratar de seducir a los madrileños. "Tenemos el mejor equipo y podemos ser capaces de sitiar a la Comunidad de Madrid a la vanguardia de Europa y necesitamos aglutinar una mayoría de centro liberal en la Comunidad", ha señalado.

En este punto, Aguado ha celebrado la "evolución lógica de lo que supone ser el centro y ser liberales" en la Comunidad, que les ha permitido obtener buenos resultados en estas elecciones generales al ser elegidos en 30 municipios, por un momento en el que "hoy por hoy el PP está hundido y hay una desbandada generalizada en el PP".

En el caso de lograr ser el dirigente madrileño, Aguado ha asegurado que hablará con todas las formaciones, aunque no gobernará con los extremos, como con Vox, ni tampoco con el PSOE de Ángel Gabilondo que es "el mismo que el de Pedro Sánchez". "Creo que es contraproducente un gobierno de Gabilondo e Íñigo Errejón porque se puede descarrilar la Comunidad de Madrid y que el 'sanchismo' amenace la estabilidad en la Comunidad", ha reiterado.

Por su parte, Villacís ha indicado que tiene "un sabor agridulce" con el resultado electoral, porque las cifras son "favorables" para su partido, pero "la mala noticia" es que a España "le espera un gobierno socialista, populista y con independentistas", por lo que la formación 'naranja' desde la oposición tendrá mucho trabajo "para vigilar que no se purguen abogados del Estado o para que no se confirmen las tesis mentirosas de un gobierno.

En Madrid, ha dicho, se sienten "muy satisfechos de haber tenido el respaldo de los madrileños" y cree que es importante hacer ese contrapeso al "gobierno populista" para pasar a tener una región constitucionalista.

Al ser preguntada sobre si prevé un 'sorpasso' al PP en el Consistorio, cree que si lo habrá porque cada vez que miran las tendencias Ciudadanos "mejora" los resultados, porque ha asegurado que tienen "mejor proyecto y equipo en Madrid" y son la "alternativa al populismo".

Por último, sobre si también en el Ayuntamiento vetarían un Gobierno al PSOE, Villacís ha reiterado que desconocen el proyecto de su candidato, Pepu Hernández, porque "no le llevan a los debates" y no tienen "la oportunidad de confrontar ni vetar ni no vetar".