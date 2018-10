Aguado: "Yo no salgo a las elecciones de mayo a ser el consejero de nadie, sino presidente de todos los madrileños"

Actualizado 30/10/2018 11:23:33 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha lanzado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que él no saldrá a las elecciones de mayo de 2019 a ser "el consejero de nadie", sino que se presentará como candidato para ser "el presidente de todos los madrileños".

Así lo ha expuesto Aguado durante un desayuno informativo, después de que ayer, tras acordar Gobierno regional y formación 'naranja' los Presupuestos de 2019, el portavoz de Ciudadanos celebrara que estas cuentas serían las primeras que podría ejecutar Ciudadanos cuando ganase las elecciones. Ante ello, Garrido indicó en tono jocoso que sí serían las primeras que ejecutaría, pero como consejero de un Ejecutivo del PP.

"No salimos a ser bisagra de nadie ni consejero de nadie, salimos a ganar, que es la única manera de transformar la Comunidad", ha apuntado al dirigente madrileño que se encontraba en la sala, entre los invitados al encuentro.

En cuanto a las cuentas que acordó ayer con el presidente autonómico, Aguado ha celebrado que sean los cuartos presupuestos que han sacado adelante en una situación política de "cierta incertidumbre", y sin darle a Garrido "un cheque en blanco".

"Ayer firmamos los cuartos presupuestos, que son históricos porque nadie daba un duro por ellos en una Legislatura a seis meses de unas elecciones donde los presupuestos no van a salir decían los gurús y han salido los presupuestos más altos en la historia de la Comunidad de Madrid. Me siento orgulloso de haber logrado algo así", ha celebrado.

No obstante, el portavoz de la formación 'naranja' autonómico ha reconocido que fue "una negociación difícil" y unas condiciones exigentes, ya que "el Gobierno no estaba por la labor de aceptarlas, pero han rectificado en las tres condiciones que eran de sentido común" (gratuidad de escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, tarifa cero para autónomos y aumento plazas residenciales).

"HACE FALTA UN PILOTO NUEVO, CON PROYECTO Y VISIÓN"

Por ello, ha afeado a PSOE y Podemos que no hayan puesto ninguna condición para negociar estas cuentas. "Me pregunto qué hará Podemos, que ha votado en contra de los tres presupuestos durante años consecutivos y en contra de que las escuelas infantiles sean gratuitas, porque les pesa más lo dogmático que lo pragmático. Eso es hacer política estéril, es le no por el no: como no he presentado yo los presupuestos voto que no y no han puesto ni una sola condición", les ha espetado.

De cara a las elecciones autonómicas y municipales, Aguado ha insistido en que se presentará como candidato a las primarias y que le consta que la actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, también lo hará, con la que ha asegurado tener "muy buena química" y de la que está convencido que será la próxima alcaldesa.

"Yo me presentaré y Begoña lo hará pero hasta entonces seguiremos trabajando desde la oposición y en 2019 tendremos un Gobierno y un ayuntamiento naranja", ha augurado al tiempo que ha aseverado que no dejarán de trabajar hasta situar a la Comunidad de Madrid "en el número uno", sin conformarse por mirar a través del "retrovisor".

A su parecer, para conseguir que la Comunidad sea "puntera" hace falta "tener un proyecto, un coche nuevo con volantes nuevos y sobre todo un piloto nuevo que tenga proyecto y visión". "Los madrileños necesitan certidumbre, no podemos seguir dependiendo de un Gobierno del remiendo, del parche y de la improvisación", ha concluido.