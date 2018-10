Aguirre sobre una posible propuesta de Casado: "No hablo de futuribles, pero no me va a pedir nada"

Publicado 05/10/2018 12:10:16 CET

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmado este viernes a la pregunta sobre una posible propuesta de volver a la primera línea en el partido por parte del presidente del PP, Pablo Casado, que no habla de "futuribles", si bien ha dicho que cree que no le va a pedir "nada".

"No dejaré nunca la política. Me interesa, pero ya no --volveré-- a la primera fila. Estuve muchos años", ha aseverado la exdirigente madrileña, quien ha reconocido que no le han tentado para volver de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2019.

Aguirre, que dejó la política en 2017, ha insistido en que está en otra etapa de la vida y que "segundas partes nunca fueron buenas" en replica a la pregunta de un periodista sobre si ahora las condiciones de vuelta son "más favorables con Casado". "Yo dimití en el 2012. Estuve en la empresa privada. En 2015, volví. Esa jugada -- de volver-- ya la practiqué", ha zanjado.

En cuanto al PP de Madrid, ha admitido que "quizá" los nombramientos hechos por la dirección de los populares madrileños no son lo que ella hubiera hecho, algo que también manifestó el presidenta regional, Ángel Garrido. "Es gente del partido y lo han hecho bien", se ha limitado a decir al respecto.

Sobre Garrido ha dicho que es "un excelente candidato", si bien ha señalado a continuación que está "a lo que diga el PP". "Es muy difícil que nadie quiera entrar en política ahora. Nadie que vaya a dejar todo y lo estamos viendo con el Gobierno socialista, que todos son... Que son más acaudalados", ha dicho bromeando.

A preguntas sobre si le gusta Manuel Pizarro o Antonio González Terol, ha insistido en que todos son "estupendísimos". También ha reconocido que Fátima Bañez le gusta "mucho". "No es fácil. Se lo ofrezco a Carmelo --un periodista de la tertulia--, y me dice que ni de coña", ha concluido en tono jocoso.