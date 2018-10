Ahora Madrid y PSOE cargan contra las "fake news" sobre Madrid Central y el PP habla de un "búnker para turistas"

Publicado 17/10/2018 18:07:19 CET

Los reproches contra Madrid Central también son compartidos por Cs, que creen que hay demasiadas dudas encima de la mesa a poco más de un mes para la puesta en marcha

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ahora Madrid y PSOE han cargado contra las "fake news", en palabras del socialista Chema Dávila que corren sobre Madrid Central, noticias falsas alimentadas por el PP, según este edil. La concejala popular Inmaculada Sanz ha definido la gran APR de Centro como un "búnker para turistas" y el edil de Cs Sergio Brabezo ha compartido con el PP los reproches hacia Madrid Central porque cree que hay demasiadas dudas encima de la mesa a poco más de un mes para la puesta en marcha.

"Es un fracaso anunciado", ha manifestado Sanz en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad, después de trasladar la queja de padres y madres de colegios del entorno sobre cómo acceder a los centros escolares desde el 23 de noviembre.

También ha dudado de que no tenga coste para las arcas públicas dado que el dispositivo de semipeatonalización de Gran Vía en las Navidades pasadas supuso un millón de euros y ha criticado que los policías que estarán en Madrid Central procederán de los distritos, que verán reducidos sus efectivos. Otra de sus quejas es la relativa al número de invitaciones a entrar y si los servicios de reparación tendrán que emplear esta vía. "A ver si van a tener más posibilidades de visitas Junqueras en la cárcel", ha ironizado.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha asegurado que contestará a todas las preguntas en el pleno extraordinario sobre Madrid Central que ha solicitado el PP y que, como han señalado fuentes municipales a Europa Press, podría celebrarse la próxima semana.

"Aún estamos pendientes del caos que anunciaron hace tres años porque no se ha producido", ha lanzado a la concejala popular. Sabanés ha acusado al PP de "tratar de bloquear todo". "Y luego cogen los patriotas y van a la UE a contar lo malo que es este país", ha manifestado.

La titular de Medio Ambiente ha aseverado que Madrid Central "no es ni una cosa radical ni innovadora sino que da continuidad" a una iniciativa del PP, las APR, cuando la exalcaldesa Ana Botella "guardó en un cajón un proyecto similar porque llegaban las elecciones". La edil ha acusado a PP y a Cs de caer en la demagogia alentando a una confrontación con los padres y madres cuando la realidad no es esa. "No mientan, sé que es difícil para usted", ha espetado a Inmaculada Sanz. A Cs le ha aclarado que puede saciar sus dudas en la web municipal.

"Y vamos a dar una solución a los colegios", ha asegurado Sabanés, que ha manifestado que no le gusta que haya "tres hileras de coches en las puertas de los colegios". "Esto no pasa en ningún sitio y lo solucionaremos", se ha comprometido.