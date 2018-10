Ahora Madrid, PSOE y Cs votan a favor de que las empleadas del hogar tengan pleno reconocimiento de derechos laborales

Publicado 27/06/2018 17:57:56 CET

El PP se abstiene para alejarse de "cantos de sirena". Las trabajadoras lanzan consignas como 'Se acabó la esclavitud'

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han votado a favor de una moción de urgencia presentada en el Pleno de Cibeles ante la votación mañana en el Congreso de los Diputados de la enmienda 6777 con el fin de que las empleadas del hogar tengan pleno reconocimiento de sus derechos laborales.

El PP se ha abstenido para, en palabras del concejal Orlando Chacón, alejarse de "cantos de sirena". Las trabajadoras han lanzado consignas como 'Se acabó la esclavitud'.

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha defendido esta moción de urgencia en Cibeles, un día antes de que pase por el Congreso una de las 17 enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos Generales de Estado, que llegan "tras la sentencia de Gürtel y de la moción de censura".

Mayer ha tildado la enmienda 6777 de "extrema gravedad porque retrasa cuatro años más la equiparación de las trabajadoras del hogar al régimen general de la Seguridad Social, lo que supone "restringir las condiciones de vida y laborales de medio millón de mujeres en este país", en concreto, a lo que se refiere al desempleo y la jubilación.

"No pueden ser condenados sus derechos a ser un intercambio político en el Parlamento", ha argumentado Mayer. La portavoz de Cs, Begoña Villacís, ha coincidido con ella en que han sido empleadas como "monedas de cambio porque se les ha prometido siempre cosas que no se han cumplido".

"Deben formar parte del régimen general de la Seguridad Social, tener más protección, pero están subsumidas en el presupuesto que ha aceptado el PSOE. Si mañana votan al presupuesto que dice Pedro Sánchez que iban a asumir votarán a no asumir a las empleadas del hogar en el régimen general el año que viene", ha advertido.

"¡Pero si fueron ustedes los que sacaron adelante la enmienda del PP!", le ha contestado la concejala socialista Érika Rodríguez, que ha tachado a Cs de caer en la "demagogia". De las trabajadoras del hogar ha destacado que son las que hacen posible cierta conciliación de otras mujeres trabajadoras y ello "a costa de personas sin derechos laborales ni protección en riesgos laborales".

En el PP Orlando Chacón ha contestado que esta enmienda no llega tras Gürtel sino que es una "cuestión de responsabilidad política y seguridad jurídica". "Me gustaría votar a favor pero no se puede por seguridad jurídica y responsabilidad política porque estamos a la altura de las instituciones", ha declarado.

De "irresponsable" ha tachado Mayer que no se haya aprobado años atrás las demandas de estas trabajadoras, que han durado más "que las obras del Escorial".