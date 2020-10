Alcalde de Alcalá de Henares tilda de "vergonzosa" la actitud "al estilo Torra" de la Comunidad de Madrid

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), ha calificado de "vergonzosa" la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su comportamiento "al estilo Quim Torra".

"Los ayuntamientos hemos aceptado todas y cada una de las decisiones que han tomado, algunas compartidas y otras no. Ya llegará el momento del debate pero la Comunidad de Madrid no puede ser rebelde", ha señalado el alcalde, quien ha echado en falta que el gobierno regional tome las decisiones que le corresponden en las ciudades de menos de 100.000 habitantes.

"Hay municipios de más de 50.000 habitantes con tasas de covid-19 muchísimo más altas que Alcalá de Henares y no parece lógico que se decida sobre Alcalá y luego la Comunidad de Madrid se inhiba en ciudades como Coslada, Collado Villalba o Las Rozas", ha señalado.

El alcalde se ha quejado también de la falta de comunicación entre el gobierno regional y las entidades locales. "No hay ningún diálogo, como alcalde de Alcalá de Henares conozco las cifras a través de la página web de la Comunidad de Madrid, no hay una ninguna vía de comunicación, nadie nos explica nada y me consta que en otros lugares hay coordinación, hay reuniones y hay datos, pero aquí no ha habido nada de eso", ha lamentado.

Rodríguez Palacios ha culpado al gobierno de Ayuso de la situación que se está viviendo en su localidad ya que considera que se "ha llegado aquí por la inacción de la Comunidad de Madrid", al tiempo que ha criticado la falta de los rastreadores prometidos, el refuerzo de la atención primaria y del personal docente, así como la realización de pruebas PCR a los alumnos que han estado en contacto con positivos, "nada de eso ha habido y por eso estamos donde estamos".

El primer edil alcalaíno se ha mostrado partidario de "tomar ahora medidas rápidas antes que tomarlas más drásticas en el futuro", "primero por la salud de los ciudadanos, pero también por la economía porque las medidas en el futuro serían todavía más dura y su efecto económico mayor", ha advertido. "No entiendo esta resistencia de la Comunidad de Madrid a las decisiones que en buena lógica se están tomando en otras comunidades y que han dado resultado", ha añadido.

En este sentido, Rodríguez Palacios ha recordado la importancia de controlar el coronavirus en Alcalá de Henares, que como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, tiene en el turismo una de sus principales fuentes de riqueza, "el crecimiento de la pandemia aleja al turismo, lo que afecta es estar en un color oscuro dentro del ranking del covid19 en la Comunidad de Madrid".

LARGO CABALLERO E INDALECIO PRIETO

Por otra parte, el primer edil se ha mostrado "en absoluto desacuerdo" con la propuesta de Vox para retirar de las calles de Madrid los nombres de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto para la que han contado con el apoyo de PP y Ciudadanos, "el PP se ha dejado arrastrar por Vox, un partido radical que en gran medida viene a blanquear el franquismo".

En Alcalá de Henares se encuentran las sedes de las fundaciones de ambos políticos que contienen "el archivo del movimiento obrero, fondos documentales, fotografías e historia de España muy valiosa, no entendemos como el Partido Popular se deja arrastrar por el radicalismo".

En cuanto a la decisión de Hacienda de permitir a los ayuntamientos que usen sus remanentes, Rodríguez Palacios ha dicho que la "sensibilidad" que ha demostrado el Gobierno "es de agradecer", pero ha señalado que la "mejor noticia hubiera sido aprobar el Real Decreto Ley del 10 de septiembre que no se convalidó por el voto del PP con los independentistas", cuando eso hubiera supuesto en Alcalá de Henares "12 millones de euros de fondos directos".

516483.1.260.149.20201001153201