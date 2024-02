El alcalde de Algete reclama en una estación de Cercanías que beneficiará a todos los vecinos de la comarca

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algete, Fernando Romo, insiste en la necesidad de que el municipio cuente con una estación de Cercanías que beneficiará a todos los vecinos de toda la comarca, más de 70.000 madrileños, con una instalación "con la que se podrían quitar de la carretera muchísimos vehículos, generando mayor bienestar ciudadano y quitando muchos atascos".

Tal y como explicó anche en una entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, Romo recordó que el proyecto de Cercanías empezó a fraguarse en la época del alcalde socialista Jesús Herrera y que ahora se reactiva con la idea de que el Cercanías se amplíe desde San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalix con una desviación hacia Algete.

Por ello, en una reciente reunión con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, el primer edil de Algete le preguntó por este proyecto y este le respondió que lo estudiaría. También está pendiente de reunirse con el director general de Carreteras para que le detalle la ampliación del cuarto carril de la A-1, "que no será la panacea, pero beneficiará a los vecinos". "Aunque la solución definitiva para los atascos y el problema de la movilidad de la zona es el tren de Cercanías", sentenció.

PETICIÓN DE MÁS GUARDIAS CIVILES

Con el delegado el regidor también habló de seguridad y le solicitó que el cuartel de la Guardia Civil de la localidad aumente las horas de atención al ciudadano e incremente el número de agentes. "Me respondió que lo estudiaría. Me dijo que Algete no es un pueblo inseguro. Pero como equipo de Gobierno local estamos muy interesados en que los vecinos tengan la mayor seguridad posible. Porque sin seguridad no hay libertad", apuntó.

En ese punto, Romo anunció que pronto finalizarán un estudio para incorporar un sistema de cámaras que disuadan la entrada al municipio a través del registro de las matrículas. "Algete es un pueblo bastante seguro. Nos conocemos todos, pese a que tenemos 21.000 habitantes. Pero hay momentos que se da una sensación de inseguridad con puntas de incidencias", ha comentado.

PROYECTOS

Entre los proyectos del nuevo alcalde de Algete están actuar sobre la vía pecuaria "con todo el respeto por el medio ambiente" para unir la urbanización Prado Norte hasta la zona de los institutos. De este modo, "evitaríamos que esos vecinos tuvieran que salir a la A-1 y hacer para llegar al centro de Algete haciendo 15 kilómetros".

Romo también quiere actuar en la zona Las Huelgas, humedales naturales y protegidos por la Comunidad de Madrid, para que los vecinos puedan hacer senderismo, caminar o bicicleta, "pero cuidando sobremanera el medio ambiente". También señaló que gracias a Microsoft, una empresa asentada en el municipio, se ha hecho una reforestación de 30.000 plantas. "Todo lo que sea para mejorar el medio ambiente, allí estaremos", afirmó.

El primer edil también mencionó que tenían proyectos encima de la mesa de empresas "muy importantes" que quieren instalarse en el municipio porque "su ubicación es fenomenal, a 15 minutos del aeropuerto". "Queremos subsanar toda la problemática que hubo para la construcción de vivienda y queremos que vengan inversores para hacer desarrollos", apuntó.

CUENTAS PÚBLICAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS

En la entrevista en Canal 33, el alcalde de Algete reconoció que el municipio tiene una deuda de 26 millones de euros, sobre un presupuesto de 20 millones de euros. Así, están trabajando en amortizar la deuda sin subir impuestos a los vecinos "porque nadie mejor que uno mismo sabe qué tiene que hacer con su dinero".

"Estamos en la conformación del Presupuesto, ajustando los gastos. Vamos a intentar reducir el presupuesto de gastos de dos millones de euros y que necesitemos menos ingresos por los impuestos a través de los desarrollos urbanísticos que nos permiten armonizar anticipadamente la deuda. Y ese dinero lo dispondremos para otros servicios públicos", explicó.

Por último, Fernando Romo destacó los eventos taurinos del municipio, que acogerá un torneo de la Copa Chenel el 20 de abril y el concurso de novilladas el 6 de julio. También subrayó la importancia de sus fiestas y sus grandes restaurantes "de la mejor calidad-precio". "Si a alguien le gusta el arte, que vaya a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que saldrán impresionado. Todos tenemos una máxima: al que venga le consideramos un algeteño más", finalizó.