El alcalde de Arganda insiste en bajar el IBI a empresarios del polígono y ve "imposible" implantar ZBE en el municipio

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, insiste en bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a empresarios del polígono industrial y ve "imposible" implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio.

Así lo manifestó anoche en una entrevista en 'Canal 33 TV' recogida por Europa Press, en la que mostró mucho "orgullo, felicidad y responsabilidad" tras haberse convertido hace cuatro meses en alcalde de su ciudad, un deseo que tenía desde niño, confesó.

Escribano ha recordado que ganó por mayoría simple las elecciones municipales por escaso margen de votos sobre el PSOE y que ofreció a Vox entrar en el Gobierno con una Concejalía económica, que finalmente rechazó. Y ha apuntado que en estos meses apenas han llegado a acuerdos con este grupo político.

De este modo, el primer edil argandeño ha señalado que el anterior gobierno socialista triplicó el IBI a 500 empresas del polígono, "muchos de ellos pequeños dueños de una empresa familiar". "No lo vimos bien ni nosotros ni Vox y nos comprometimos a bajarlo. En el primer Pleno presentamos una primera rebaja del 10% de este impuesto, pero Vox votó con el PSOE contra esta bajada, algo que nadie entiende", ha apuntado.

Pese a ello, Escribano ha declarado que seguirá intentado bajar este impuesto a los empresarios del municipio y confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbe por un fallo de forma la ordenanza de subida, tras el recurso planteado por un centenar de compañías.

BALANCE DE CUATRO MESES DE GOBIERNO

Durante la entrevista, el regidor ha hecho un balance "fructífero" de estos cuatro meses de Gobierno local, destacando la puesta en marcha de un plan especial de limpieza en toda la almendra central en las fiestas patronales. También ha apuntado que se inicia el asfaltado de la carretera de Morata de Tajuña, abandonada durante 30 años.

Según ha explicado, dicha vía no aparecía en el catálogo de carreteras de la Comunidad de Madrid ni en las vías públicas del Ayuntamiento. Por ello, se reunió con la Dirección General de Carreteras y ayer arrancaron las obras de asfaltado.

Otro buena noticia, ha incidido Escribano, es que la Comunidad ha aprobado la construcción de un instituto que espera que esté listo antes de final de legislatura. "El alcalde anterior convocaba manifestaciones para pedir a la Comunidad el instituto pero lo que no sabíamos es que teníamos la petición regional de licencia desde hace un año en el cajón, que el anterior Gobierno ocultó. La Comunidad tuvo que volver a solicitarla, que he autorizado, y las obras ya han sido adjudicadas", ha explicado.

El primer edil argandeño ha reivindicado la Educación pública, en la que él ha estudiado toda su vida, y ha criticado que el anterior Ejecutivo local "tiró el dinero en muchas cosas innecesarias, sin invertir en la ciudad ni en sus infraestructuras", lo que ahora se ha comprometido a hacer esta legislatura.

Uno de los pasos que ha dado el regidor ha sido hablar con la Consejería de Sanidad para conocer la ampliación del Hospital del Sureste, "que está a las puertas del Consejo de Gobierno". "Esperamos que se desarrolle ya, porque el hospital fue concebido en su momento para una población que ha crecido mucho en estos años. Se trata de una ampliación más ambiciosa que la planificada anteriormente, con muchos más servicios para los vecinos de Arganda y alrededor", ha revelado.

Otra iniciativa ha sido contactar con la Consejería de Transportes para proponerles el cubrimiento de la Línea 9B de Metro entre la Ciudad Deportiva de Arganda y el Instituto José Saramago, "un proyecto de envergadura que va a costar tiempo y dinero llevarlo a cabo".

Alberto Escribano reconoce que el Metro, que él ha utilizado acudir a la universidad, se avería mucho, pero ha reprochado a su antecesor en el cargo que solo criticara estas averías y no las del Cercanías, "que está durante horas parada y estropeado muchas días y que tiene más averías y es menos puntual que el suburbano".

"NO IMPLANTAREMOS LA ZBE POR SENTIDO COMÚN"

También en materia de movilidad, el alcalde de Arganda ha criticado al anterior equipo de Gobierno por pagar 40.000 euros en redactar un plan sobre una Zona de Bajas Emisiones, que están obligadas a implantar todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

"En Arganda es imposible aplicarla. No tenemos calles principales, solo dos; las calles son las propias de un pueblo y animo a los expertos a que venga y lo vean. Por lo tanto, la ZBE no podemos implantarla porque es imposible y no habría forma de moverse, ya que es un casco histórico muy antiguo sin calles para derivar el tráfico. Me niego hacerlo no por nada, sino por sentido común", ha apostillado.

En otro orden de cosas, Escribano ha defendido la Ciudad del Rock de Arganda como "el mejor recinto de Europa para hacer conciertos", aunque reconoce los problemas de acceso por la A-3, que durante la celebración del festival Primavera Sound este año colapsó, retrasando la llegada de miles de personas. Por ello y otras razones este festival ha decidido no volver a Madrid el año que viene.

"En el interior funcionó bien, pero el problema era llegar. Me hubiera gustado que el Primavera se hubiera quedado muchos años, pero en la Ciudad del Rock continuará haciéndose el Summer Story el festival Puro Latino", ha dicho el alcalde, que quiere que en los terrenos aledaños se pongan en marcha la plataforma logística prometida esta legislatura.

Por último, el primer edil argandeño ha animado a los madrileños a acudir a la ciudad para descubrir su entorno natural, ya que más de la mitad del municipio es espacio protegido del Parque del Sureste, que acoge actividades acuáticas y rutas. "Si os gusta el turismo de naturaleza, podéis visitar Arganda, una ciudad con una historia de más de 400 años y mucha tradición taurina. Tenemos mucha cultura, gastronomía y tradición, además de contar con el segundo polígono más grande de la región", ha concluido.