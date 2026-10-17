El alcalde de Leganés critica que se haga "populismo" con vivienda y pide abandonar "arrogancia": "Necesitamos suelo"

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, posa para Europa Press - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha criticado que se haga "populismo" con el tema de la vivienda, que es una problemática que afecta a todos, y ha pedido abandonar la "arrogancia", además de señalar que lo que se necesita es suelo y construir con un nuevo escenario "en el que se agilice absolutamente todo".

"Nosotros en vivienda hemos hecho una apuesta. Creo que en el tema de vivienda en España hay que abandonar el 'abc', hay que abandonar por un lado la burocracia, y la arrogancia, fundamentalmente. El tema de vivienda normalmente se han dedicado personas, profesionales que están muy metidos en ese sector y hay que escucharles", ha defendido el regidor en una entrevista con Europa Press.

Es por ello que con el panorama actual cree que hay que acabar con "el continuismo" y ha reconocido que hay "una urgencia" con la vivida porque hasta la fecha lo que se ha realizado "no funciona". El objetivo es "conseguir vivienda y que el mercado funcione" garantizando seguridad jurídica "tanto para el arrendador o propietario de la vivienda como para el arrendatario" fomentando unas reglas del juego "claras" y que respete todo el mundo.

Por otro lado, Recuenco ha puesto el foco en la necesidad de suelos finalistas y construir "mucha vivienda" para poder cumplir con la demanda que hay.

"Nosotros desde el Ayuntamiento de Leganés lo que nos estamos beneficiando es de la legislación que tenemos en la Comunidad de Madrid, que nos permite actuar en suelos industriales para poder hacer alojamientos temporales. Con esos alojamientos temporales se puede estar viviendo en esos hogares durante un determinado tiempo y por otro lado nos deja libres casas para poder alquilarse", ha explicado.

Así, ha detallado que desde el Ayuntamiento están promoviendo suelos municipales y realizando 350 viviendas, además de censurar que mientras tanto el Gobierno de Pedro Sánchez hace "cero viviendas" en el municipio.

"Y estamos promoviendo a día de hoy pliegos de condiciones para lanzar la ejecución de 650 viviendas en régimen de alquiler. Esto en el corto-medio plazo. Y también estamos trabajando en el largo plazo que es el que hay que agilizar y ahí necesitamos una legislación estatal que cambie, no podemos mantenernos la misma legislación del suelo que tenemos a día de hoy", ha enfatizado.

En régimen de alquiler ha señalado que se han entregado 108 y en los próximos meses entregarán otras 180 con un precio de 500 euros por mes, que es "bastante razonable" viendo como está el mercado.

Si bien considera el alcalde que esto debe ir de la mano del mercado privado, que se tiene también que "promover" porque desde lo público "no se puede llegar a todos los rincones y cubrir todas las necesidades que hay". "Necesitamos esa colaboración entre lo público y lo privado", ha expresado, a la vez que ha reprochado que se "venda la moto" de que con lo público "llegan a todo".

"POPULISMO" EN LOS DECRETOS DE VIVIENDA

Sobre los decretos de vivienda que ha impulsado el Gobierno de la nación, el alcalde ha señalado que se está utilizando "el populismo como última herramienta" para que Pedro Sánchez permanezca en La Moncloa.

"Estamos hablando de que al final, quien no ha sido capaz de solucionar el problema de la vivienda en ocho años, en 15 días no lo va a solucionar. Esto hay que darle una pensada, hay que hablar con el sector, hay que reunirse muchas veces con el sector, ver dónde están los déficit. Y el problema no es la propiedad, el problema es la oferta de vivienda", ha defendido el regidor.

En esta línea, ha reivindicado que no se puede atacar a la propiedad mientras en la izquierda se están destapando "las multipropiedades" que tienen personas en el Gobierno, que por un lado critican a gente "que tiene más de una vivienda" y por otro tienen "numerosas" propiedades.

Otro de los temas de más actualidad ha sido el de los desahucios y el alcalde ha puesto el foco en la necesidad de que haya más inspección refiriéndose a una historia en el municipio de Leganés.

"Tenemos a una persona en EMSULE (Empresa Municipal del Suelo de Leganés) y te lo voy a decir así de claro, que la vamos a desahuciar. Y la vamos a desahuciar porque está abusando. Hemos descubierto que está alquilando las habitaciones a otras personas", ha ejemplificado, subrayando que casos como este no se pueden permitir.