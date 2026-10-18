Alcalde de Leganés pide que se impulse política energética que "apueste" por nucleares: "No podemos andar con cuentos"

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, posa para Europa Press, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha pedido que se impulse una política energética estatal que "apueste" por las nucleares, que considera que son ahora más necesarias por el impulso que se le quiere dar a la vivienda y los nuevos desarrollos, y ha señalado que no se pueden andar "con cuentos".

"Necesitamos energía para que se puedan suministrar esas viviendas de luz y, para eso, se necesita una política estatal energética que apueste y sea sincera con el mundo y decir, oye, mira, hay que creer en las nucleares, punto. Si no creemos en las nucleares no vamos a tener energía", ha afirmado el regidor en una entrevista con Europa Press.

Considera que cuando se habla de vivienda se lanza un mensaje "muy sesgado" y en esta materia influyen diversos asuntos y legislaciones. Por ello, ha subrayado que no se pueden tardar años en conseguir informes sino que se deben "agilizar" las cosas, más si cabe en este momento en el que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas.

"Tú puedes estar lanzando determinados mensajes populistas, pero luego la realidad se impone. Entonces, lo que no puedo decir es, por un lado, voy a solucionar el problema de la vivienda como estaba lanzando el Gobierno durante ocho años o está lanzando últimamente, y por otro lado, está regulando sabiendo que va en contra de ese mensaje", ha criticado Recuenco, quien ha pedido facilitar la construcción.

Uno de los principales desarrollos de Leganés será el de Puerta de Madrid, con un 50% del espacio destinado también a espacios libres y equipamiento, a los que se sumará la vivienda. Contará, en concreto, con 4.000 viviendas, de las que 2.500 contarán con algún tipo de protección, en un plazo de ejecución que estará en torno a seis u ocho años en total.

"Hay que ponerlo en marcha y es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de los desarrollos de suelo, como es el caso de Puerta de Madrid, necesitamos otra serie de legislaciones que nos acompañen, tiene que cambiar el sistema", ha señalado.