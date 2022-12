El alcalde de Morata de Tajuña invita a descubrir su pueblo con la Feria de la Palmerita y sus museos

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Morata de Tajuña, Ángel Sánchez, ha invitado a los madrileños a descubrir estos días el municipio y la comarca sureste de la región a través de la Feria de la Palmerita y otros atractivos turísticos e históricos como el Museo de la Molinería y el que recrea la batalla del Jarama de la Guerra Civil española.

En una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, ha recordado que la Feria de la Palmeria, que se celebra este fin de semana del 10 y 11 de diciembre, se despliega por todo el pueblo. Participan en la elaboración de este conocido dulce los siete obradores del municipios, que multiplican su trabajo y empleados estos días previos, para atender a la gran demanda que supone esta cita.

Además, el primer edil morateño ha ensalzado el Museo de Molinería, una "joya de la historia y acervo cultural" de la localidad, que se puede visitar todos los fines de semana y este será gratis por la feria. También cuentan con el museo de la batalla del Jarama y con la Pasión Viviente, que se celebra cada Jueves Santo. "Se vuelca todo el pueblo. Es un despliegue de ilusión, medios y bienhacer. Aunque no se sea creyente, invito a todos a ir a Morata ese día porque no se sentirá defraudado", ha manifestado.

LOS PROBLEMAS DE LA ESPAÑA RURAL

En la entrevista en Canal 33, Ángel Sánchez reconoce que ser alcalde del que siempre ha sido su pueblo es "un gran compromiso y responsabilidad, al que dedica muchas horas con pasión". "Morata de Tajuña es mi razón de existir, te sientes parte de esa comunidad como algo que llevas dentro", ha reconocido.

El regidor morateño se siente satisfecho de que desde el Covid la población ha subido mucho, hasta alcanzar los 8.000 habitantes. Aunque ha pedido a las administraciones que inviertan más en tecnología para que los vecinos puedan teletrabajar o para que las empresas puedan desarrollarse adecuadamente.

"Estamos en una cifra de implantación de fibra del 70 por ciento de la fibra, pero no es suficiente. Esto pone dificultades a los emprendedores, que están compitiendo en desventaja", lamenta.

Ángel Sánchez también se ha quejado de la dificultad para acceder a las ayudas de los fondos europeos, ya que con ellos quieren montar un proyecto turístico para el municipio. "Es muy farragoso el procedimiento para una administración pequeña, que necesita unos técnicos especialistas y es complicadísimo poderlo atarlo todo bien. Al final tiras de consultoras", ha reconocido.

Otra de las quejas recurrentes de los vecinos es la Atención Primaria, "un problema tremendo", según el alcalde, ya que de cuatro profesionales solo hay 1 o 2 trabajando cada día para atender a mucha demanda de población.

"Se tarda horas en atener a los vecinos. La verdad es que es un problema muy serio y lo último de las urgencias es que he llegado a la indignación. Nos han dejado sin médico en las urgencias. Se está dando casos que van los pacientes y se lo encuentra con un enfermero o directamente cerrado. Si no se invierte dinero en sanidad, nos van a cundir poco la cosa", ha criticado así la gestión sanitaria del Gobierno regional.

UNA LEGISLATURA "MUY COMPLEJA"

El primer edil morateño también ha hecho un balance de la legislatura que está terminando, calificándola de "las más compleja y dificultosa de la etapa democrática".

"Con el Covid se paró toda la actividad económica y social. Recuerdo una familia que al morirse la madre de una residencia no saben dónde está el cadáver y me pidieron ayuda. Recuerdo cuando los mayores en residencias no les trasladaban a los hospitales. Días en los que morían 6 u 8 ancianos allí con muy pocos recursos sanitarios. No hay que olvidar lo que pasó. Espero que nos haga mejores como sociedad pero hemos salido tocados", admite.

Luego, continúa Sánchez, llegó la borrasca de Filomena". "Teníamos una zona de 33 hectáreas de pino, El Bosque, que queríamos poner en valor. Con Filomena nos la arrasó. Eso nos obligó a meter todo lo pensado hacer en diez años en intentar recuperarlo en uno. Y lo hemos conseguido", ha subrayado.

El regidor de Morata de Tajuña ha destacado en la entrevista que cuentan con 7 millones de euros de remanente de saldo en el Ayuntamiento, "lo que habla muy bien del equipo de Gobierno, que ha hecho una buena gestión económica y político". "Hemos podido gastar 4 millones en diferentes inversiones, como es nuevo asfaltado de calles y también vamos a reurbanizar todo el centro del pueblo, el casco histórico para hacerlo más amable y ergonómico, con 1,2 millones de euros de presupuesto", ha indicado.

CIRCUITO DE VELOCIDAD

Ángel Sánchez también ha hablado del circuito de velocidad que se va a instalar en una zona del pueblo. "Es absolutamente de inversión privada pero el Ayuntamiento lo ha apoyado porque quiere favorecer cualquier nicho de economía que pueda suponer una mejora para el pueblo y palanca para toda la zona del sureste, la que menos renta per capita tiene de toda la región", ha detallado.

Actualmente, el proyecto se encuentra en calificación urbanística muy avanzada, para tener previsiblemente en medio año la autorización ambiental por parte de la Dirección General de Medio Ambiente dará autorización.

En ese punto, se ha quejado de la lentitud burocrática de las administraciones que, a su juicio, ponen el riesgo que se instalen empresas en la zona. "Si queremos apoyar a la economía, tenemos que empujarla. Se nos llena la boca a los políticos de ayudar la economía y a la hora de la verdad lo que se encuentran los emprendedores son trabas", ha criticado.