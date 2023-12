Alcalde de Parla asegura que "ha llegado el momento de la ciudad": "Va a cambiar sustancialmente en los próximos años"

El regidor reprocha a la Comunidad que no haya invertido "ni un céntimo en transportes en Parla en 42 años"



MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha asegurado que "ha llegado el momento de la ciudad, que va a cambiar sustancialmente en los próximos años gracias a proyectos excepcionales", como la construcción de la segunda estación de Cercanías y el desarrollo de un gran polígono industrial

En una reciente entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, el primer edil parleño ha señalado que el 8 de enero empezará la construcción de la nueva estación intermodal del Cercanías, una demanda de principios de siglo, con 14 meses de ejecución. "Parla es la única gran ciudad de 100.000 habitantes sin segunda estación de Cercanías y es justo que se lleve a cabo", ha manifestado.

El otro gran proyecto es desarrollo del polígono industrial del PAU 5, "el más importante de la historia de la Comunidad de Madrid", ya que generará, calcula el alcalde, entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo. "Es un desarrollo de 5,5 millones de metros cuadrados, el más grande de la región, que va a suponer un cambio en llegada de riqueza y puestos de trabajo. Hasta ahora carecíamos de un desarrollo industrial de esas características", ha apuntado.

GOBIERNO DE COALICIÓN DE ENTENDIMIENTO

Ramón Jurado ganó las elecciones municipales de mayo aumentando en votos y concejales, pero no logró la mayoría absoluta, por lo que gobierna en coalición con otros partidos de izquierdas. "En el Gobierno hay entendimiento. Lo hemos hecho en los últimos cuatro años y hemos tenido discordancias, pero las hemos solucionado dentro de los despachos; porque lo importante es mejorar la vida de los parleños. Tratamos siempre de gobernar para todos", ha afirmado.

Y aunque la situación de las cuentas municipales "sigue siendo delicada", Parla ha recibido el respaldo del Ministerio de Economía, "que ha tomado conciencia de la situación y ha escuchado". Ahora, el regidor parleño pide a la Comunidad que haga lo mismo porque, por ejemplo, "no ha invertido ni un céntimo en transportes de la ciudad en 42 años".

PETICIONES A AYUSO Y AL GOBIERNO REGIONAL

"Nos dejó fuera de Metrosur, no ha construido ni una carretera. A Parla la Comunidad no se le ha tratado nada bien. Parla construyó un famoso y manido tranvía, que es el medio de transporte sobre vía férrea más barato de toda Europa por kilómetro construido y ahora dobla la mejor de las previsiones, con 7 millones de viajeros al año. La diferencia es que el Gobierno paga íntegramente la construcción de otros tranvías, como el de Las Tablas, y en el de Parla lo hace todo el Ayuntamiento", ha apostillado.

Además, Jurado solicita desde hace años a la Consejería de Transportes la ampliación de la M-410 y la construcción del segundo carril de la M-408, que une Parla con Pinto, "una reivindicación histórica". En cambio, el Ministerio de Transportes se ha comprometido en invertir en la A-42 y en la M-50 de Fuenlabrada a Casarrubuelos, con una dotación de 130 millones de euros, con un tercer carril desde la entrada norte de Parla.

Eso sí, el primer edil ha agradecido a la Comunidad la construcción de un centro de salud en Parla Este, que estará operativo en la primavera de 2025, pero que llega "con 15 años de retraso". "Ahora espero que se le dote de personal y medios suficientes", ha añadido.

Además, Ramón Jurado lleva años solicitando a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, una reunión. "Yo lo he intentado todos los medios que se me ocurren hablar con ella. Le he mandado felicitación navideña ahora. Somos, con 131.000 habitantes, la octava ciudad de la región. Me gustaría que se escuchase la problemática y aportar posibles soluciones conjuntas", afirma.

Por último, el alcalde ha animado a todos los madrileños a disfrutar de la ciudad. "Parla es una gran desconocida, no ha tenido buena prensa, no se le ha tratado bien. Tenemos unos yacimientos arqueológicos muy importantes, representantes de la cultura campaniforme; una Semana Santa de Interés Turístico regional. Y hemos preparado un programa cultural navideño muy variado para que todos tengan acceso a la cultura, independientemente de su condición social", ha declarado.

Entre estas actividades, Ramón Jurado ha aludido a la fiesta infantil de las preúvas el día 30 a las 12 horas en la plaza de la Constitución. Y también ha conocer la historia del municipio, donde bodegas y vinos eran tan famosos que todos los que iban o venían de Toledo paraban en Parla para degustarlos. "De ahí viene el refrán de 'A mamarla, a Parla'", ha explicado.