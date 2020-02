Alcalde de Rivas paraliza licencias para nuevas viviendas hasta que Comunidad autorice licitación de colegios públicos

Publicado 11/02/2020 20:20:34 CET

RIVAS VACIAMADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura (IU), ha afirmado esta tarde en una reunión con padres y madres afectados por la falta de plazas en los centros educativos de la ciudad que el Ayuntamiento "paraliza las licencias" para la construcción de nuevas viviendas en el municipio.

Así, ha expuesto que la negativa de la Comunidad a construir un colegio, un instituto y a terminar el CEIPSO 'La Luna' ha llevado a Rivas a una "situación de colapso y emergencia educativa" que, según la concejala de Educación, Aída Castillejo, quieren trasladar al consejero de Educación de la Comunidad, Enrique Ossorio, sin que éste les reciba.

Así, Del Cura ha afirmado que ha tomado de manera extraordinaria la decisión de "tener que paralizar las licencias de entrega de viviendas en Rivas" porque, a su entender, no se pueden entregar licencias de viviendas sabiendo que esas personas "no van a poder tener una plaza escolar". "No podemos garantizar a la gente que vaya a vivir a nuestra ciudad una plaza escolar para sus hijos", ha explicado.

VÍA JUDICIAL

Asimismo ha subrayado que se acudirá a la "vía judicial" para que "un juez exija a la Comunidad que cumpla con lo que tiene por Ley". "Hemos hecho un estudio y se está incumpliendo el decreto de mínimos de la propia Comunidad, es decir, la perdida de espacios comunes, bibliotecas, aulas de música, espacios de psicomotricidad o patios sin espacio", según ha afirmado la concejala de Educación.