Alcaldes y portavoces del PP se concentran ante los atascos en la A-1 para criticar la política de movilidad de Carmena

Publicado 21/11/2018 12:25:44 CET

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y portavoces del PP en Madrid se han concentrado este miércoles en un puente sobre la carretera A-1 para señalar los atascos de la hora punta, criticar las medidas de movilidad del Ayuntamiento de la capital y sostener que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "no puede actuar al margen de los municipios de la corona metropolitana".

Acompañado de la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de varios alcaldes y concejales de estos municipios del norte de la región, el portavoz del grupo municipal popular, José Luis Martínez Almeida, ha señalado los atascos en la A-1 como "la mejor prueba" de que la ciudad no puede convertirse en un aldea gala aislada de estas localidades", cosa que, según ha afirmado "quiere Carmena".

Además, Almeida también ha añadido que la zona norte de Madrid "se verá mejorada considerablemente cuando se ponga en marcha la Operación Chamartín", para la que, ha asegurado, "ya había un acuerdo unánime entre administraciones hasta que el equipo de Carmena lo reventó".

El portavoz popular ha sostenido que el protocolo anticontaminación es "un disparate que no ha sido pactado con la Comunidad de Madrid, en otra nueva muestra de lealtad institucional por parte del Ayuntamiento" y que además "solo genera que un vehículo que entre a Madrid desde otro municipio se rija por normas distintas".

Almeida ha aprovechado para insistir en su petición de que se paralice Madrid Central al asegurar que "está improvisado, es chapucero, no está planificado, ni siquiera van a estar las pantallas de información hasta el mes de mayo y va a costar 11,5 millones de euros a los madrileños".

Preguntado por las críticas de la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, a los recursos que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, va a interponer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Madrid Central, Almeida ha señalado que, "si no hubieran acudido a la Justicia", no se habrían enterado de que "Sabanés pagó tres millones de euros a toca teja a los concesionarios del contrato de BiciMad ni de lo que hicieron Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer con el caso del Open de Tenis".

"La ordenanza que regula Madrid Central es ilegal y tengo la confianza de que el TSJM va a estimar los recursos del Grupo Municipal popular porque esta ordenanza no llevaba memoria presupuestaria", ha asegurado Almeida, en relación a la denuncia que su Grupo presentó hace unas semanas.

Asimismo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento ha señalado retrasos en la instalación de aparcamientos disuasorios al indicar que, "desde el Ayuntamiento dijeron que iban a estar hechos en 2016 pero para 2019 solo está prevista la licitación de la redacción de los proyectos".

Almeida también ha indicado que la Empresa Municipal de Transportes (EMT), gestionada por el Gobierno municipal, "sigue perdiendo viajeros frente a Metro de Madrid", de la que se encarga el Ejecutivo regional. "La gente no se sube a los autobuses, se baja de ellos por los atascos, que, a diferencia de lo que dice Carmena, hay muchos como consecuencia de su política de inmovilidad".

El portavoz ha reclamado además que el Consistorio facilite alternativas de movilidad ante la puesta en vigor de Madrid Central y ha apuntado que "no hay ninguna de esas alternativas puesta encima de la mesa". "Podrán hacer desaparecer los coches, pero no las necesidades de movilidad de las cientos de miles de personas que van en ellos", ha sostenido.

Preguntado por qué debería hacer el Ayuntamiento de la capital para mejorar la calidad del aire, Almeida ha indicado que, en primer lugar, "debería garantizar una movilidad sostenible, inteligente, que parta de la existencia de alternativas a la utilización del vehículo privado, que de incentivos a la sustitución de los vehículos privados por vehículos ECO e híbridos, y que de subvenciones a la flota de taxis" y que también debería "atacar las otras fuentes de contaminación que existen y sobre las cuales el Ayuntamiento de Madrid no está adoptando ninguna medida".

TENER EN CUENTA A OTROS MUNICIPIOS

A su vez, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que las medidas de movilidad del Ayuntamiento de la capital son "chapuceras, realizadas sin alternativas y de manera muy autoritaria" y que el hecho de que los carteles informativos de Madrid Central no estén listos hasta mayo "demuestra que la medida es improvisada". Por eso, Ayuso ha pedido que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "consensúe con la gente estas medidas perjudiciales, que se informe los días antes y que haya alternativas".

La portavoz también ha reclamado al Gobierno central que en sus planes de infraestructuras "tenga en cuenta" que la carretera A-1 "es la única carretera de entrada a Madrid que no tiene alternativas porque no hay ninguna radial que no sea de pago", por lo que ha asegurado que los atascos en esta carretera son "auténticas ratoneras desde las siete de la mañana".

Por último, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha criticado que "nadie los ha consultado" sobre las medidas de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y ha criticado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se "haya cargado todas las medidas que ya estaban presupuestadas para el punto kilométrico 14 de la carretera A-1", que, según ha afirmado, se sitúa muy cerca de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

En la concentración han estado los alcaldes de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, Algete, Cesáreo de la Puebla de Mesa, Tres Cantos, Jesús Moreno, y Boadilla del Monte, Antonio González Terol, además de varios concejales de San Sebastián de los Reyes.