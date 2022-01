La alcaldesa de Alcorcón defiende que puede ejercer sus funciones "con total normalidad": "No existe ningún delito"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha defendido este miércoles en el Pleno municipal que puede ejercer sus funciones de regidora "con total normalidad" y que "no existe ningún delito" contra ella, tras la sentencia que la condena por la quiebra de la Empresa Municipal Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa).

Así, la alcaldesa ha insistido en que esta sentencia "no es firme" y que la recurrirá. Además, ha recalcado que se trata de una inhabilitación "en el ámbito comercial única y exclusivamente", que "no afecta de ninguna manera" en el desarrollo de sus funciones como alcaldesa como ya insistió esta mañana en rueda de prensa.

"Se desprende que no existe ningún delito, no se imputa ningún delito (...) no hay ningún delito ni hay ninguna desviación patrimonial, no falta un solo euro", ha apostillado.

De Andrés considera que la oposición "se está agarrando a un clavo ardiendo para intentar echar atrás a un Gobierno municipal que está cambiando la ciudad" y ha valorado que la sentencia es "desproporcionada".

Sin embargo, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Pedro Moreno, ha defendido que la regidora debe dimitir por "higiene democrática, por decencia y por vergüenza por estar inhabilitada por cinco años para gestionar bienes ajenos de titularidad pública o privada". Además, ha criticado que Ganar Alcorcón, que forma parte del Gobierno local, es "cómplice".

En esta línea, se ha expresado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón, Ana Gómez, quien ha criticado que De Andrés presida el Pleno "para vergüenza y bochorno de todos los vecinos" y pese a tener una sentencia "grave y muy dura".

"Usted sigue apoltronada en el cargo para evitar males mayores", ha lanzado, además de criticar que la alcaldesa crea que el municipio "es suyo". "Pongan fin y retiren estos presupuestos de encima de la mesa (...) Váyase con dignidad y con el decoro que esta institución merece", ha apuntado la portavoz 'popular'.