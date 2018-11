Alcaldesa de Getafe denuncia en comisión de deuda de la Asamblea la "nefasta gestión" del PRISMA, usado "políticamente"

Publicado 06/11/2018 11:21:26 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha tachado de "nefasta" la gestión de la Comunidad de Madrid con el Plan Regional de Inversiones Municipales (PRISMA), que ha sido "utilizado políticamente para beneficiar a determinados municipios en función del color del Gobierno local" y ha provocado que el Ayuntamiento de Getafe asumiera gastos que no le correspondían.

Así lo ha expuesto Hernández durante su comparecencia en la Comisión de Estudio sobre la auditoria del endeudamiento y la gestión pública, al objeto de informar sobre el Plan PRISMA, 2008-2011, ampliado a 2015 y su grado de ejecución.

Antes, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, ha señalado que acudía a la comparecencia "para dejar clara la nefasta gestión por parte del Gobierno regional" que ha hecho un Plan Prisma y han tenido que esperar 10 años para que se ejecuten las obras" que eran necesarias par los vecinos.

"Está claro que es una mala gestión que ha influido económicamente en el Ayuntamiento de Getafe, que ha tenido que asumir gastos que no deberíamos de haber hecho de manera inicial. Este Prisma ha sido un instrumento utilizado política y partidistamente por el PP para beneficiar a sus ayuntamientos", ha criticado.

Por ejemplo, en relaciones de proyectos, Hernández ha señalado que el Consistorio ha asumido gastos que no le correspondían y que 8 millones de euros han ido a parar a una sola obra, algo que ha supuesto un "verdadero caos".

"Es un canto a utilizar las instituciones públicas en beneficios privados y en Getafe tiene un nombre que es la Avenida de la Libertad: una obra que ahora se está empezando, y que en el 2008 empezamos a hacer las gestiones. Diez años para comenzar ahora la obra. Entiendo que al PP le entren las prisas porque vienen las elecciones municipales y autonómicas", ha sostenido.

La regidora ha asegurado que el Consistorio ha afrontado gastos "que no estaban previstos", ya que este plan "nació de una financiación cien por cien autonómica". "La resolución de la avenida de la Libertad se da de alta en 2009, pero hasta cuatro años después no tuvimos noticias y las que hubo fueron negativas. La Comunidad pidió que el proyecto se hiciera por fases para poder encajarlo en cada uno de los ejercicios presupuestarios y la primera fase no se completaba porque el presupuesto se quedaba cojo", ha expuesto.

Por ello, Hernández considera que se trata de una obra ejecutada de forma "incompleta", con un retraso de diez años y que "no satisface e resultado final a todo lo que tenía que ser la envergadura de la Avenida".

"Ese canto a la nefasta gestión es el de la avenida de la Libertad, que tiene una vertiente política que en Getafe siempre hemos mirado con envidia sana que en otros municipios sí gobernados por el PP las cosas iban más ágiles administrativamente", ha afeado al Gobierno regional.

Y es que, a su juicio, el Plan Regional de Inversiones Municipales ha sido utilizado "políticamente" para beneficiar "a determinados municipios en función del color del Gobierno local".