La alcaldesa de Torrelodones estudia si inicia acciones legales contra el edil del PP que supuestamente la chantajeó

Publicado 20/09/2018 16:02:45 CET

TORRELODONES, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, estudia acciones legales contra el concejal del PP en el Ayuntamiento Ángel Viñas, por el supuesto chantaje del que pudo ser objeto en una reunión que mantuvieron el pasado martes.

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha indicado que la "calificación jurídica" de los supuestos hechos "la estará valorando" su abogado que "es el que va a decidir si inicia o no inicia acciones".

"En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", ha indicado la regidora.

Al tiempo, la primera edil ha publicado en su muro de Facebook un escritoen el que asgura que ha vivido "todo tipo de ataques" desde su aparición en la escena política de Torrelodones, y "siempre por parte de los mismos". "El PP local, jaleado por el de Madrid o viceversa, y con sus benefactores, los promotores urbanísticos y siempre contando con un supuesto grupo de izquierda de altavoz", afirma.

"Últimamente nos han vendido renovación, mejor aún, regeneración, pero la realidad es que son simples títeres al servicio de los de siempre y de sus intereses", añade en el documento.

La regidora puntualiza que "han hecho falta tan solo 40 minutos para sacar a la luz" lo que "ya todos intuíamos" pero "no acabábamos de creer y sobre todo de digerir". "Pero lo bueno es que a pesar de todos estos años conviviendo con este tipo de gente, me siguen impactando y asqueando los mismos comportamientos y actitudes deplorables, muchas de ellas rozando el delito", asevera.

"Si a estas alturas alguien del PP es capaz de pensar que puede chantajearnos con la interposición de una demanda, querella o acción judicial, nos subestima demasiado y no ha entendido absolutamente nada de lo que somos, por qué nacimos o por qué estamos y seguimos en política. Quien nada oculta, nada tiene que temer y en ese sentido no hay amenazas de querellas suficientes para hacernos callar", puntualiza.

"INFORMES FAVORABLES" DEL TÚNEL

A su vez, Vecinos por Torrelodones ha emitido un comunicado en que asegura que la construcción del paso inferior bajo la A6 ha sido una obra de grandes dimensiones e "imprescindible para la vida de la población".

Puntualizan que el coste de esta intervención "ha sido sufragado en su totalidad" por los promotores urbanísticos del Área Homogénea Sur (AHS) y Los Llanos y las obras "no han supuesto coste alguno" para el Ayuntamiento de Torrelodones por lo que la denuncia ante el Tribunal de Cuentas "con la que amenazó el Partido Popular carece de todo fundamento".

"Todo el proceso de licitación y construcción contó con los informes favorables de los servicios técnicos, jurídicos y económicos del Consistorio, así como con los de la dirección facultativa y del Ministerio de Fomento y puede ser consultado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Torrelodones.

Apuntan también que "todo el proceso de contratación" ha sido remitido a la Cámara de Cuentas y "fiscalizado" por este organismo en sus correspondientes ejercicios, desde el contrato, en 2014, hasta la liquidación, en 2016, "sin que dicha institución pusiera pega alguna".

"Ni por servicios técnicos municipales, ni los jurídicos - avalados por el arquitecto, la interventora, el tesorero y el secretario municipal- han señalado irregularidad alguna desde que se iniciaron las obras; tampoco ha observado nada irregular la dirección facultativa de la obra y ni el Ministerio de Fomento", subrayan.

"Vecinos por Torrelodones cuestiona por qué, si el PP considera que ha habido irregularidades, no lo denuncia y, por el contrario, condiciona su acción, en una clara amenaza o chantaje, a que nuestro partido concurra o no a las elecciones. Desde Vecinos por Torrelodones nos ratificamos en la necesidad de hacer y estar en política de una forma diferente y denunciamos las formas de proceder del Partido Popular, que no son ni aceptables ni democráticas", concluyen.