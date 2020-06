Alcorcón dará luz verde a la municipalización de varios servicios

ALCORCÓN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcorcón dará luz verde este lunes a la aprobación del expediente de municipalización de varios servicios municipales dedicados a mantenimiento de instalaciones, según han señalado a Europa Press fuentes municipales.

Entre ellos, el mantenimiento de semáforos, de fuentes ornamentales y de instalaciones eléctricas y térmicas de edificios municipales, además de la grúa municipal, algunos de los cuales ya estaban siendo prestados por Esmasa pero a través de una encomienda de gestión, "lo que no consolidaban de ninguna manera el presupuesto, ni la organización".

"Por fin, tras años donde la Empresa de Servicios Municipales (Esmasa) estuvo en la incertidumbre jurídica más absoluta, se da seguridad a trabajadores y vecinos municipalizando diferentes servicios para la ciudad", han declarado.

El pasado 29 de enero el pleno daba el visto bueno a que se iniciase, con el objetivo de equipar a otros servicios que ya llevan tiempo municipalizados, como la recogida de residuos y la limpieza viaria, ahora dan un paso más.

"La iniciativa busca poner orden en este órgano, defendiendo los servicios y municipalizándolos", según señaló entonces el edil de Servicios a la Ciudad y presidente de Esmasa, Jesús Santos (Unidas Podemos Ganar Alcorcón), añadiendo que lo que hace es "normalizar" la empresa y que lo que se busca el "la unidad y la coherencia".

Un trámite que desde el Consistorio han considerado "positivo" para Alcorcón y para la propia empresa municipal, "pero al que, además, también porque les obliga la ley".

Sin embargo, el PP se ha quejado porque a su juicio faltan documentos para llevarlo a cabo. Según han argumentado, la Ley exige elaborar un expediente con diversos informes técnicos para su posterior aprobación en el Pleno Municipal, entre ellos el de la Intervención General del Ayuntamiento "el cual ha puesto de manifiesto que no se ha presentado un estudio de mercado sobre el coste de cada uno de estos servicios".

En este sentido, han recalcado que dicho informe es el que "garantiza que el proceso no resulta perjudicial, en términos económicos, para la ciudad", cosa que ahora no pueden saber, dicen, por lo que ya avisan van a recurrir a la celebración de dicho Pleno "mientras que no esté disponible toda la información".

Desde el Consistorio han asegurado que el procedimiento "viene con una memoria pública adjunta, donde se detallan todos los costes relativos a estos servicios, para que cualquier vecina o vecino pueda consultarlos".

"Lo fundamental es que la documentación de la municipalización incorpore un informe donde se detallen los costes de manera pública. Y esa memoria va adjunta, será accesible a todas las vecinas y vecinos como parte de la política de transparencia de la empresa", insisten estas fuentes.