Alcorcón. - PSOE y Ganar se ausentan del pleno después de que una edil del PP dijera la palabra "golpista" refiriéndose

Publicado 26/09/2018 15:39:12 CET

ALCORCÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE y Ganar Alcorcón han retirado sus mociones y se han ausentado del Pleno Ordinario que tenía lugar este miércoles en el municipio, después de que una edil del PP pronunciase la palabra "golpista" al referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Quien se ha hecho una foto con Trump hace un día ha sido el señor Sánchez del PSOE. Bueno sí, el golpista presidente del Gobierno, es un golpista con 84 diputados", ha dicho en pleno debate la portavoz 'popular', Susana Mozo.

Ante las protestas provenientes de la bancada donde se sientan ambos partidos de la oposición, que pedían insistentemente que retirase "de inmediato" sus palabras, Mozo lo ha explicado de nuevo diciendo que España tiene un presidente con una "minoría absoluta".

No obstante, se ha justificado argumentando que dentro de un debate político no puede valer que a ellos les llamen "corruptos" y que no puedan llamar a Sánchez "golpista".

"Pues mire, le voy a decir, también dentro del debate político, ustedes tienen un presidente que negocia con etarras, con separatistas y con independentistas", ha proseguido, para agregar que el que "negocia con la unidad de España" no solo no le representa, sino que tampoco representa a la mayoría, porque "están gobernando con 84 diputados".

También ha aprovechado para criticar que ninguno de los partidos que le reclaman rectificación hubiesen condenado las manifestaciones hechas por ministra de Justicia, Dolores Delgado, "que ha llamado maricón a un señor".

Para el PSOE, no es aceptable que una edil del PP llame golpista a Pedro Sánchez y "le acuse de negociar con etarras" por lo que piden su dimisión.

"Es intolerable la falta de respeto y la indignidad política mostrada por la concejala, y el amparo otorgado por el alcalde de Alcorcón, David Pérez, tras haber injuriado al presidente del Gobierno", han subrayado desde el PSOE, añadiendo que "este es un ejemplo de la intolerancia que derrocha el PP en cada una de las sesiones".

Según han explicado, se han visto "obligados" a abandonar el pleno "ante la falta de rectificación y la negativa de Mozo a retractarse de sus insultos", y en repulsa por la "actitud intolerante" y la "clara indefensión" que, ha asegurado, sufren "día tras día en esta ciudad por parte del alcalde".

Algo que han secundado desde Ganar Alcorcón que han decidido abandonar también la sesión ante "la crispación que ha generado el alcalde y la portavoz del PP", criticando que hayan dirigido el debate "a las agrias discusiones a nivel nacional", convirtiéndolo "en un circo".

"Es un acto de absoluta irresponsabilidad que merma el ambiente democrático que debería haber en el máximo órgano de debate municipal", ha dicho el portavoz de Ganar, Jesús Santos.

Sin embargo, el regidor, David Pérez, ha asegurado que la edil "ha matizado" sus palabras dando a entender que la portavoz socialista, Natalia De Andrés, y su grupo se ausentaban para no debatir "sobre los cinco años de inhabilitación -para administrar bienes ajenos- que le pide Fiscalía" por su gestión en la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA), actualmente en fase de liquidación. La riña ha acabado con el PSOE de "fascista" calificando al primer edil por su actitud.