'El Aleph', la librería que busca librero para continuar su legado

Manuel Frontera, librero de 'El Aleph', en el interior de su librería, el viernes 16 de octubre de 2026, en Madrid - RICARDO

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Manuel Frontera (66 años) lleva media vida ligado a 'El Aleph', una pequeña librería que hace esquina entre las calles de Ferraz y Luisa Fernanda, donde se venden libros desde hace casi 90 años, y que gestiona junto a otros dos socios. Él se jubila y 'El Aleph' cerrará el próximo 28 de diciembre y, de momento, se sigue buscando un librero que quiera adquirir el local.

"Nunca he tenido la conciencia de ser librero, sino que ha venido un poco dado por las circunstancias", confiesa Frontera en declaraciones a Europa Press mientras cobra el periódico a los vecinos del barrio. Pero hay algo que le ha hecho permanecer todo este tiempo trabajando en la librería: "Mi mundo siempre han sido los libros".

Es por eso que siente tanta "pena" por tener que desmontar la librería a la que tanto tiempo ha dedicado porque, como él mismo explica, todos los días cierran negocios, pero "cuando cierra una librería conmociona más, porque forma parte del alma más sensible".

La Asociación de Librerías de Madrid publicaba en mayo una encuesta en la que el 84% de las librerías que participaron desarrollaban su actividad en un local de alquiler. De estas, más del 80% señalaba que el pago de estas rentas les suponía un verdadero peligro para mantenerse abiertas. El último ejemplo es 'Pérgamo', que, después de 80 años, anunció su cierre esta misma semana después de que las dueñas de la librería decidieran poner el local en venta.

En el caso de 'El Aleph', esto no es así. Frontera y sus socios son los dueños de la tienda. Ellos han decidido que quieren recuperar la inversión y el librero siente que, a su edad, después de todo lo trabajado, "ha llegado el momento de dar un paso a un lado". Además, aunque señala que está llamando mucha gente interesada ahora que la tienda está en venta, lamenta que "están interesados por el local, no por la librería".

De no encontrar un librero que continúe con el negocio, se pondrá fin a casi un siglo de tradición en este espacio. Y es que, como cuenta Frontera, el edificio en el que se encuentra la librería se rehizo después de la Guerra Civil por los daños que había sufrido, y el primer local que abrió en esta esquina fue "una librería religiosa". Después llegaron "unos señores que mantienen una papelería-librería, y aquí están toda su vida y cuando se jubilan lo dejan libre", explica. Es entonces, en 1996, cuando aparecen en escena Frontera y sus socios: "Llegamos nosotros y empezamos a crear lo que es ahora la librería actual".

Para él, esta sucesión de comercios en la misma esquina ha sido "una casualidad del destino" por la que, como él, "el local ha estado destinado de alguna manera a la cultura del libro".

Sea como fuere, 30 años como librero le han aportado "la satisfacción del encuentro con el espíritu de los libros" y también "todas aquellas personas que han ido dejando huella por valor emocional y sentimental".

Al fin y al cabo, lo que quería representar el escritor Jorge Luis Borges en 'El Aleph', el libro de cuentos que da nombre a esta tienda, era una pequeña esfera que contiene todos los puntos del universo; y una librería es un pequeño espacio que sirve como punto de encuentro y en el que se concentran todas las historias escritas que quepan entre sus paredes.