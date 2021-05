Almeida acusa a Sánchez de "intromisión en el Poder Judicial" por los indultos "que le permiten permanecer en Moncloa"

"Que no diga que todos aquellos que lo único que decimos es que se cumpla la ley en un estado de Derecho y se haga justicia, estamos buscando venganza", pide

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "intromisión en el Poder Judicial" a cuenta de los indultos que "le permiten permanecer en La Moncloa".

Así lo ha señalado ante la prensa tras acudir a la presentación del Anuario 2021 de Informe Cotec, donde también ha aseverado que el presidente del Gobierno "no puede pensar que los españoles son imbéciles", ya que estos saben "perfectamente cuáles son sus motivaciones".

"Que no diga que todos aquellos que lo único que decimos es que se cumpla la ley en un estado de Derecho y se haga justicia, estamos buscando venganza. No puede pretender engañar ni tomar por imbéciles a los españoles y no les puede tomar por rehenes de su propia posición política", ha añadido a continuación.

Y es que, ha continuado, "el escudo social de Pedro Sánchez son los indultos", ya que "le permiten permanecer en el Palacio de la Moncloa".

Además, ha hecho mención a "una cuestión particularmente grave en un Estado de Derecho y en una democracia", y es que "la semana en la que el Tribunal Supremo va a informar sobre los indultos, el presidente del Gobierno le dice a los españoles que todos aquellos que se opongan a los indultos solo buscan venganza y rencor".

Considera que ello es "una intromisión del presidente del Gobierno en el Poder Judicial". "Me parece que debería hacer un ejercicio de prudencia extraordinario hasta que no esté ese informe. No puede ser que el presidente del Gobierno presione de una manera tan descarada en función de su interés político al Tribunal Supremo", ha apostillado.

"Que Pedro Sánchez indulte a estos delincuentes, es para obtener un beneficio, un rédito político. Y el indulto no está para obtener un rédito político. Y ya que se quiere indultar, que no se tome por imbéciles a los españoles y se diga que es por una cuestión de concordia. Sabemos todos que no es una cuestión de concordia", ha concluido.

