Almeida adelanta que la modelización científica "avala una reducción de emisiones de los coches C de alta ocupación"

Espera que los grupos políticos se posicionen en torno a la entrada de coches C "en función de criterios técnicos"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que la modelización científica encargada a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) "avala una reducción de emisiones de los coches C de alta ocupación" en el acceso a Madrid Central y confía en que todos los grupos se posicionen "en función de criterios técnicos" en torno a esta cuestión, con la que se manifestaron disensos públicos entre PP y Cs.

Almeida ha contestado así tras presentar la exposición de Botero en CentroCentro y después de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya insistido en que Madrid Central no se revertirá sino que mejorará, como recogía el pacto PP-Cs. A esto ha añadido que si finalmente entraran los coches C a la zona de bajas emisiones sería tanto como "ir más atrás de lo que hizo (el alcalde Alberto Ruiz) Gallardón" con las Áreas de Prioridad Residencial (APR).

"Si pasaran los C se iría más atrás de lo que hizo Gallardón en su día porque las APR tenían restringida la entrada de coches C que no fueran de residentes. No es momento de ir atrás sino de ir hacia delante", ha defendido Villacís.

El alcalde ha trasladado a la prensa que la decisión de no incluir los permisos para circular de los coches con etiqueta C (los gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014) en el borrador provisional de la ordenanza de Movilidad Sostenible se enmarca en el compromiso adquirido con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de que manifestara sus "dudas" sobre la entrada de estos etiquetados.

"En un ejercicio de buena fe", el Gobierno municipal se comprometió a que "antes de tomar decisiones" iban a llevar a cabo la modelización para estudiar las consecuencias técnicas de la medida y que cuando se contara con esta información se volverían a reunir.

La modelización estará acabada a finales de este mes, ha confirmado Almeida. Será entonces cuando soliciten una nueva reunión con la ministra. Lo que ya está en marcha es el borrador de la ordenanza de Movilidad Sostenible a modificar para que pueda entrar en vigor tras la sentencia que anula Madrid Central "y que deja sin cobertura a la zona centro de Madrid".

El regidor ha avanzado que la modelización encargada "por el Gobierno, no por el PP", a la UPM "avala una reducción de las emisiones de los vehículos C de alta ocupación". La Politécnica es la encargada de la modelización de toda la Estrategia Madrid 360 y también lo fue de la del Plan A, que incluía Madrid Central.

"Lo dice la UPM", ha insistido el alcalde, que ha remarcado que dicho estudio avala la reducción de emisiones de los coches C de alta ocupación. El trabajo será sometido al resto de grupos políticos, a quienes ha emplazado a tomar una posición "en función de criterios técnicos". "Quien no quiera aceptar unas decisiones que reducen la contaminación tendrá que explicárselo a los ciudadanos", ha concluido.