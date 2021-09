MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este martes al Grupo Municipal de Vox en el Consistorio de que "no puede hacer descansar la estabilidad del Ayuntamiento sobre una trifulca de la izquierda".

Así lo ha manifestado el alcalde capitalino tras concluir la sesión del Pleno extraordinario y urgente que ha dado luz verde a la conformación del Grupo Mixto con el voto favorable de PP, Cs y los cuatro ediles escindidos de Más Madrid. Por su parte, mientras que PSOE se ha abstenido, Vox y Más Madrid han votado en contra.

Y es que, según ha argumentado el portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, el Pleno debería haber sido suspendido, y ha acusado al Gobierno municipal de "prevaricar" al seguir adelante con el mismo y la aprobación de este nuevo Grupo Mixto.

Por su parte, Almeida ha recordado que él adquirió "un compromiso con los madrileños sustentado en un pacto de investidura con Cs y un acuerdo de Gobierno con Vox", algo que ha dado lugar a un "buen gobierno en dos años muy difíciles".

Entiende así que "si alguien, como consecuencia de una trifulca de la izquierda, pretende que este equipo de Gobierno sea responsable de la trifulca de la izquierda, los madrileños le aclararán a Vox que no puede ser quienes lo determinen". Martínez-Almeida ha aseverado que el Gobierno municipal "seguirá trabajando en la misma línea" y que "quien quiera apartarse tendrá que contar por qué lo hace en un equipo de Gobierno que funciona bien y hay percepción de buena gestión".

"Que Vox no comparta una ordenanza no quiere decir que los madrileños tengan que sufrir inestabilidad; no es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí es necesario mandar un mensaje de seguridad a los madrileños, y este gobierno garantiza la estabilidad del Ayuntamiento", ha concluido.

