Almeida asegura que "nadie ha tratado con tanta generosidad a la banca como Carmena", quien tiene "cuentos" y no cuentas

Publicado 01/02/2019 14:06:41 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular y candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que "nadie ha tratado con tanta generosidad a la gran banca como Manuela Carmena", cuya prioridad "no son los madrileños, son los bancos".

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este viernes que ya cumple la regla de gasto, por lo que "dejará de estar intervenido" y recupera "sus plenas capacidades"

Para Almeida, esto no son las "cuentas" de la alcaldesa, sino sus "cuentos". "Cuando hoy viene Carmena muy orgullosa a decir que ha amortizado el 50 por ciento de la deuda, la pregunta es ¿dónde están los centros de mayores que prometió?, ¿las escuelas infantiles, los polideportivos o las infraestructuras culturales que prometió? La respuesta es, en los bancos", ha apuntado a continuación.

En este sentido, Almeida ha apostillado que "nadie ha lucrado tanto a los bancos en el Ayuntamiento como la gestión de Manuela Carmena", ya que "toda esa deduda que dice orgullosa que ha reducido está en las cuentas de bancos y entidades de crédito a los que se le devuelve de forma anticipada".

Por ello el candidato 'popular' a la Alcaldía ha instado a los madrileños a preguntarle a la regidora, "si algún día sale de Cibeles, que es difícil, ¿dónde está el dinero, si en el banco o en los centros de mayores?".

"La prioridad de Carmena no ha sido las necesidades de los madrileños, sino los bancos. Es triste que aquellos que dijeron que la deuda era ilegítima y que no estaban dispuestos a pagarla, tres años y medio después, de lo que se sientan orgullosos es de haber mejorado la cuenta de los bancos y no la vida de los madrileños", ha concluido.