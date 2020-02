Almeida asegura que no está justificada subvención nominativa al centro de salud sexual para jóvenes

Publicado 03/02/2020 14:11:46 CET

Dice que su cierre los fines de semana no supondrá "laguna" pues "otros ya lo cubren"

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que no está justificada la subvención nominativa al Centro Joven de Atención a la Sexualidad de Madrid y que por ello no se contempla en los presupuestos. "No vamos a dar a dedo subvenciones; las daremos cuando estén justificadas y en este caso no lo haremos", ha apostillado.

Tras asistir a la presentación del Gatrofestival, Almeida ha indicado que "el incremento del anterior equipo en subvenciones nominativas va en contra del principio de concurrencia competitiva". "Dijimos que las íbamos a reducir", ha lanzado.

El Gobierno municipal ha eliminado la subvención de 30.000 euros para la Federación Estatal de Planificación Familiar (FPFE), la cantidad que permitía abrir el Centro Joven de Atención a la Sexualidad de Madrid de la calle San Vicente Ferrer los sábados y domingos.

Además, el regidor ha explicado que "no es la única entidad que puede hacer esa función", dado que "otros ya lo cubren" y "no habrá ninguna laguna".

"CONFLICTO COMPETENCIAL Y JURÍDICO"

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha explicado que "el centro en sí mismo es una competencia que no es local y además la ley solo permite que se dé un contrato a dedo, como es el caso, siempre que no haya ninguna otra entidad que pueda dar esa misma formación".

"Por tanto nos encontramos con un conflicto tanto competencial como jurídico. Creo que es importante dar un mensaje a la población de que no se preocupen porque esa educación se va a seguir dando a todos los jóvenes", ha aseverado a renglón seguido.