Almeida asegura que "en el PP no hay absolutamente ningún problema" y pide mirar hacia Iglesias, Díaz y Sánchez

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que "en el PP no hay absolutamente ningún problema", algo que sí se da, a su juicio, en el Gobierno de la Nación, por lo que ha pedido mirar hacia el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, así como a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

"No busquen diferencias en el PP, porque en el PP no hay absolutamente ningún problema. Los problemas están en el Gobierno de España, en Podemos... que vaya bronca tienen entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, y por tanto quien gobierna es Pedro Sánchez. Aquí no se examina a la oposición, aquí se examina al Gobierno. El problema de los españoles no es que haya divisiones en el PP, que no las hay, el problema es que hay divisiones en el Gobierno de la Nación", ha trasladado a los periodistas desde el Palacio de Cibeles.

Para el primer edil, "todos los barones están preocupados por Pedro Sánchez y sus pactos con el independentismo, con los herederos de Bildu y con la marcha económica que hay en estos momentos en España". También están preocupados, ha continuado, con el hecho de que "Pedro Sánchez entienda que quien no comparte sus previsiones económicas hay que señalarlo, como el Banco Central Europeo o el Banco de España, o que los medios de comunicación se sienten menos libres porque son señalados por el presidente del Gobierno".

Martínez-Almeida considera que Pedro Sánchez "desvía desesperadamente la atención de un Gobierno roto, sin rumbo, y donde lo único que lo guía es permanecer el mayor tiempo posible en Moncloa como presidente".

"Pero es que no cuela. El famoso efecto de Pedro Sánchez de atacar a Feijóo desde hace tres meses diciendo que es un insolvente, que no tiene experiencia... cuando uno ve el currículo de Sánchez cuando llegó a presidente del Gobierno se pregunta con quién ha empatado para llamar insolvente a Feijóo. La pregunta que me salta es con quién había empatado Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno si el debate se instala en torno a la solvencia o insolvencia de cada uno", ha lanzado a renglón seguido.

Por ello ha vuelto a reivindicar que "las encuestas dicen que el PP sin ninguna duda se mantiene como primera fuerza política y que el PSOE después de tanto insulto, descalificación y hablar del PP, está tratando de arañar unas míseras decimitas a ver si eso le permite mantener la ficción de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno".

Defiende que en el PP están "muy tranquilos porque las encuestas, por mucho que se empeñen Sánchez o Tezanos, dicen que el efecto Feijóo sigue ahí, y que si las elecciones se celebraran mañana sería el presidente del Gobierno".