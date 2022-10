Almeida asegura que el PSOE "no tiene candidato" para la Alcaldía y califica estas primarias de "disfraz democrático"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el PSOE "no tiene candidato" para la Alcaldía, al tiempo que ha calificado las primarias del partido como un "disfraz democrático".

"En relación con el candidato del Partido Socialista, todavía no lo tienen. A pesar de lo que dice (portavoz PSOE en Asamblea de Madrid) Juan Lobato, a pesar de lo que se diga desde Moncloa, todavía no tienen candidato, porque todavía no hay ningún candidato que haya dicho sí a Pedro Sánchez, que es el quien lo va a designar", ha manifestado desde el Palacio de Cibeles.

Para el primer edil madrileño, "no hay ningún candidato que quiera acudir a disputarle a Rita Maestre la primacía de la izquierda, que es el objetivo que tiene el PSOE". Si una cosa tiene clara, ha continuado, es que el candidato "lo va a elegir Pedro Sánchez" ya que "las primarias son un disfraz democrático, otro más, del PSOE".