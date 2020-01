Almeida avisa a Hogar Social de que Ayuntamiento “no discrimina” con la okupación ilegal: “Tenemos tolerancia cero”

Publicado 14/01/2020 12:20:18 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), visita junto a la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, las obras de la nueva sede de la Policía Municipal en el distrito de Hortaleza, a 14 de enero de 2020. - Óscar Cañas - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avisado este martes a Hogar Social Madrid, tras okupar este pasado lunes el edificio sede de la antigua clínica Nuevo Parque, situada en el madrileño distrito de Chamberí, de que el Consistorio "no discrimina" con la okupación y tiene "tolerancia cero" con independencia de la ideología de los okupantes.

"La okupación no tiene ideología. No justifica que se pueda okupar ilegalmente un inmueble. No tenemos la capacidad de intervenir en el inmueble de titularidad privada como sí en La Dragona, pero damos todo el apoyo y soporte para la desokupación de colectivos", ha manifestado ante la prensa desde Hortaleza, donde ha acudido a visitar las obras de la nueva Comisaría de Policía.

Así, ha manifestado que el Gobierno municipal "no discrimina" en función de la ideología de quien okupa, "ya sean de extrema izquierda, de izquierda, de centro, de derecha, o de extrema derecha". "Estamos contra toda okupación ilegal", ha reiterado.