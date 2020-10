Almeida avisa de que "los resultados están avalando las medidas de la Comunidad de Madrid": "Veremos las del Gobierno"

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que los "resultados", en relación con el número de contagios por Covid-19, están "avalando las medidas de la Comunidad de Madrid" y que habrá que ver qué resultados arrojan las restricciones establecidas por el Gobierno central.

"Los resultados están avalando las medidas de la Comunidad de Madrid; ya veremos las medidas del Gobierno los resultados que producen", ha lanzado tras la inauguración del South Summit. El regidor ha hecho hincapié en que las medidas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "han bajado contagiados, hospitalizaciones dentro de una situación grave".

Si bien, respecto a la eficacia de las medidas del Gobierno central ha pedido "esperar dos semanas, y a partir de ahí se evaluará si son proporcionales".

Ha añadido que los madrileños "han respondido" al cumplimiento de las mismas y que "no se han producido incidentes significativos", pese a que por ahora no se están imponiendo sanciones hasta la ratificación de las restricciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El también portavoz nacional del PP ha reiterado que fue "profundamente inadecuado la forma de establecer por la vía del BOE" las restricciones del Gobierno central, algo que considera "ha generado dudas". Pese a ello ha insistido en que las normas son de obligado cumplimiento. "Soy partidario de cumplir las normas que estén en vigor, me gusten o no. Como alcalde no puedo hacer distinción, porque crearía más confusión que la ya generada, y la normativa vigente la tenemos que hacer aplicar siempre", ha subrayado.

Martínez-Almeida reconoce que no entiende "cómo es posible que medidas que estaban funcionando se hayan cambiado por medidas en las que se opta por otro camino totalmente distinto", algo que cree que debería preguntarse al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Tampoco acabo de entender que se hayan establecido limitaciones en todo Madrid sin entender otras. Lo que hay que poder decirle a Illa es que él podía seguir dialogando", ha indicado, para afear a continuación que "los alcaldes del sur han aplaudido las medidas del ministro de Sanidad, que les parece extraordinario, y no han pedido que continúen las medidas de Madrid".

