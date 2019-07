Almeida califica al gerente de la EMT cesado de "instrumento político" de Carmena y a su gestión de "más que dudosa"

Publicado 09/07/2019 13:18:12 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) cesado este lunes, Álvaro Fernández Heredia, de "instrumento político de primer orden" del Ejecutivo municipal de Ahora Madrid y ha tachado su gestión de "más que dudosa".

Así lo ha señalado el regidor tras participar este martes en el foro inmobiliario 'Futuro del mercado del alquiler de la vivienda' organizado por Expansión.

"¿De verdad esperaba seguir? A mí me extraña que pretendiera seguir", ha incidido Martínez-Almeida, quien ha precisado que el actual Gobierno municipal entiende que la EMT "no estaba siguiendo el rumbo adecuado" y que el balance de Fernández Heredia al frente de la compañía no es "precisamente satisfactorio".

Así, ha matizado que el calificativo "dudoso" no implica "conductas irregulares, más allá del caso Bicimad". Ha recalcado que discrepa "totalmente" de las municipalizaciones que se han producido los pasados cuatro años y ha señalado como muestra de la "necesidad" del relevo de Fernández Heredia la reducción de la "velocidad comercial de los autobuses" y la bajada del número de viajeros.

El gerente cesado se despidió este lunes de la plantilla de la empresa municipal a través de sus redes sociales y destacó el papel de la exdelegada de Movilidad Sostenible, Inés Sabanés, al frente de "los importantes retos" que se había marcado la EMT.

MADRID CENTRAL

Por otra parte, el alcalde de la capital ha reiterado que desde el Consistorio acatan las resoluciones judiciales y que, por ende, este lunes volvieron las multas al área de Madrid Central. " Lo que estamos haciendo ahora es evaluando los datos tanto de tráfico como del índice de calidad del aire que hay en la Plaza del Carmen y poder hacer una valoración pública de los mismos", ha explicado el regidor 'popular'.

Asimismo, ha señalado la "falta de información" de los ciudadanos respecto a la zona de bajas emisiones como "uno de sus principales déficits" por lo que la Corporación local va a "hacer encuestas" para atender a los problemas que pueda estar generando en los vecinos para acceder al Distrito Centro.

"Esto está directamente relacionado con una cuestión más que acreditada que son los daños y perjuicios que están sufriendo los comerciantes de este distrito", ha añadido Martínez-Almeida, quien se ha remitido a los datos de las declaraciones trimestrales del IVA de estos comerciantes en las que, según ha asegurado, se evidencia "una reducción de las ventas" y ha precisado que "ya se están promoviendo ajustes del empleo y reducciones de jornada".

Por su parte, ha vuelto a defender al moratoria a las multas en Madrid Central, puesta en marcha el lunes 1 de julio y suspendida judicialmente cuatro días después, y ha aclarado que el siguiente paso del Ayuntamiento de Madrid será "presentar el recurso y tratar de convencer con argumentos jurídicos" para que se "revoque" la decisión del juez.

"Comparto el contenido de los autos que desestimaban esas medidas cautelarísimas. Yo soy jurista podría emitir la opinión que tengo como jurista de este auto, pero entiendo que como alcalde no debo hacerlo", ha concluido José Luis Martínez-Almeida.