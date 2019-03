Almeida carga contra reparto de carnés "de buenos y malos" en función de asistencia a la manifestación feminista

Publicado 07/03/2019 19:26:57 CET

Responde a Maestre que es ella que no conoce los iconos de whatsapp

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este jueves contra el reparto que a su juicio realiza la izquierda de carnés "de buenos y malos" a quienes acuden o no lo hacen a la manifestación feminista con motivo del 8M.

"Mi respeto a las personas que vayan y mi respeto a las que no vayan, igual que a los que no se sumen a la huelga, que también es un derecho fundamental. Ni unas son buenas por que lo hacen, ni otras son malas porque no están", ha expresado Almeida tras asistir al acto institucional por el 8M, para pedir a continuación que no se repartan carnés "de buenos y malos".

Mañana, día de la Mujer, Almeida no hará huelga porque llevará a cabo la misma tarea que los 364 días restantes, "que es trabajar por una igualdad real y efectiva, que es algo en lo que el PP lleva trabajando".

Misma tónica seguirán las concejalas del Grupo, quienes también trabajan para "lograr esa igualdad real, luchar contra la brecha salarial, contra la violencia contra las mujeres y por que no haya ningún tipo de discriminación".

"Nos desmarcamos de un manifiesto que dice que las mujeres están en situación de desigualdad por el capitalismo, por el neoloberalismo, que apuesta por la laicidad, y que por tanto dejan fuera de la lucha por el feminismo, que nos implica a todos, a unas personas que no queremos asumir los postulados ideológicos rancios", ha explicado Almeida sobre su rechazo a esta huelga.

Considera el portavoz 'popular' que "no es un manifiesto que quiera integrar y unir, es un manifiesto que quiere señalar buenos y malos en una cuestión que no debería ser de buenos y malos, sino contar con todos para lograr esa igualdad real y efectiva".

"NO SABE CUÁLES SON LOS ICONOS DE WHATSAPP"

Almeida criticó ayer que los carteles del Ayuntamiento sobre el 8M tenían un puño alto, imagen que conllevaba una "carga política". Por ello, pidió su retirada. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre ha respondido que este elemento se utiliza para "transmitir fuerza", algo que tienen "claro" los usuarios de whatsapp y otras redes sociales.

"He escuchado las explicaciones y lo único que me convence es que no sabe (Maestre) cuáles son los iconos del WhatsApp, app de mensajería que todos utilizamos, y ella que ha estudiado políticas sabe cuál es la significación del puño cerrado", ha apuntado a continuación.

Así, estas explicaciones no han convencido a Almeida "lo más mínimo". Según el 'popular', lo que demuestran esas explicaciones es que "no sabe (Maestre) cuáles son los iconos de Whatsapp".