Almeida cree que una alianza PP-Cs fortalecería el centro derecha, pero Villacís dice que Cs tiene "autonomía propia"

Publicado 10/02/2020 13:55:04 CET

La vicealcaldesa baraja la posibilidad pero solo en algunos casos

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que una alianza con Ciudadanos fortalecería el centro derecha, posición contraria a la mostrada por la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, quien ha manifestado que los 'naranjas' tienen "autonomía propia" y que sí podrían llegar a gobernar juntos como ya hacen en algunos territorios.

"No hay ningún votante de centro derecha moderado sensato que en los tiempos que vive España no entienda que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos aquellos a los que nos une mucho más de lo que nos separa", ha manifestado el regidor desde Casa de la Villa, donde el Consistorio ha sido premiado por accesibilidad.

El regidor ha lamentado los planteamientos "tajantes" tanto de Villacís como del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, los cuales espera que "el tiempo los desmienta". "Desde luego por nuestra parte no habrá ningún tipo de recriminaciones ni advertencias", ha señalado a continuación.

Para el regidor, "la unión del centro derecha liberal sensato hace la fuerza, y es lo que lo votantes de centro derecha están reclamando", por lo que entiende que "esas profecías de nunca, jamás, conviene no hacerlas" al ser "excesivamente tajantes" así como "posiblemente problemáticas para el que luego tenga que explicar por qué tiene que desdecirse en el caso que se tuviera que desdecir".

"No sé si me veré en una lista con Begoña Villacís, porque eso será una cuestión que se tenga que decidir en su momento y ni yo mismo la voy a poder decidir; si me dicen si me gustaría una lista del centro derecha, por supuesto que aspiro a que haya una lista del centro derecha", ha precisado.

Entiende Martínez-Almeida que en el sistema electoral de España "las sumas no hay que hacerlas después, hay que hacerlas antes para poder optimizar cada voto del centro derecha", por lo que "la reflexión nunca puede ser un no tajante, ni mirar en los intereses de cada uno de los partidos".

Como ejemplo de ello, el regidor ha hablado de 'España Suma', donde "el resultado para el PP hubiera sido peor, pero para Cs mejor", por lo que lo ve como "un ejercicio de generosidad". Por ello ha pedido a dirigentes de Ciudadanos "hacer un esfuerzo" y no plantear "posturas maximalistas".

FÓRMULAS "IMPRESCINDIBLES"

El regidor matritense ve así "imprescindibles" las "fórmulas" entre los partidos que comparten el centro derecha, por lo que "no caben desde luego tres marcas en el ámbito electoral del centro derecha".

Requerido por si en esa alianza tendría cabida Vox, Almeida ha indicado que la formación liderada por Santiago Abascal "se sitúa en un espectro ideológico un tanto distinto en estos momentos", ya que "la postura de Vox no es la de aunar y sumar".

"Aupados en su éxito electoral, las cosas como son, ha decidido que la vía no es la de la unión, están constantemente atacando a PP y Cs, están haciendo una política que es la mejor cómplice del gobierno de izquierdas para tratar de ahuyentar un cambio electoral", ha aseverado.

Por su parte, Villacís ha defendido que Cs "tiene autonomía propia", es una formación liberal que tiene sus diferencias en los gobiernos del PP. "Es verdad que posteriormente podemos pactar y conformar gobiernos", ha lanzado.

En esta línea, ha expresado que la familia de Ciudadanos en Europa es "liberal" y "distinta a la del PP". Por ello lo propondrán en algunos espacios pero "no de manera generalizada".