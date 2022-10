Almeida cree que la izquierda no reprobará a Pablo Iglesias porque "están de su lado y no con la Policía Municipal"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que los grupos municipales de izquierda en el Ayuntamiento de la capital no reprobarán este martes en el Pleno al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias porque "están de su lado y no del de la Policía Municipal".

Será mañana cuando el Grupo Municipal de Vox presentará una iniciativa para que Cibeles declare persona 'non grata' al exlíder de Podemos "por las injurias manifestadas contra la Policía Municipal". Además, las formaciones que componen el Grupo Municipal, PP y Cs, presentarán una iniciativa conjunta para que el Pleno repruebe las declaraciones de Iglesias y "sus inaceptables insultos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

Las proposiciones llegan después de las palabras que vertió Pablo Iglesias en su programa de radio el pasado 28 de septiembre. "Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde", afirmó.

El regidor, desde Cibeles, ha aseverado que "desde luego los votos del PP sí van a estar en la condena a Pablo Iglesias" y en nombrarle persona 'non grata'. Además, ha respondido al Grupo Mixto que "si tenía alguna duda sobre la viabilidad jurídica -de nombrar persona 'non grata'-- debía haberlo hecho valer en la Junta de Portavoces, que es donde se deben hacer estas consideraciones".

"En segundo lugar, que si sigue teniendo alguna duda jurídica se lo debe plantear al secretario general del pleno, pero desde el punto de vista político no tengo ninguna duda de que la izquierda en la ciudad de Madrid no va a reprobar las declaraciones de Pablo Iglesias ni declararle persona non grata sencillamente porque están del lado de Pablo Iglesias y no de la Policía Municipal", ha subrayado.

En este sentido, ha abundado en que los grupos de izquierda se encuentran "en el lado de aquel que insulta a la Policía Municipal, gravemente a la dignidad de la Policía Municipal, y sobre todo a la dignidad de una policía municipal que tuvo que aguantar insultos gravísimos de una delincuente condenada como Isa Serra".

Ello responde, en su opinión, a que "la izquierda busca desesperadamente cualquier medio para tratar de no condenar a Pablo Iglesias y las declaraciones de Pablo Iglesias, porque están antes con Pablo Iglesias que con la Policía Municipal".

"Nosotros, por el contrario, como siempre hemos demostrado, estamos del lado de la Policía Municipal, defendiendo el trabajo que hacen todos los días en las calles de Madrid los 5.600 agentes de Policía Municipal, y ahí, desde luego, nosotros tenemos muy claro a quién hay que reprobar, a Pablo Iglesias por insultar a la Policía Municipal, y específicamente a una policía municipal".

UN "JUGUETE ROTO" DE LA POLÍTICA

Por su parte, el exvicepresidente ha trasladado a través de su perfil de Twitter que "es un honor" que el trifachito del Ayuntamiento de Madrid le declare persona 'non grata'. Requerido por dicha afirmación, el primer edil ha calificado a Iglesias de "juguete roto de la política" al tiempo que ha señalado que "conviene no darle demasiada publicidad, porque en estos momentos Pablo Iglesias solo vive de la publicidad, solo vive de que se pueda hablar de él".

"Nosotros nos limitamos, por los cauces reglamentarios, a declararle persona 'non grata', si es que hay votos suficientes para poder hacerlo, y reprobar una serie de declaraciones", ha lanzado.

Por último, le ha trasladado a Iglesias que "más que estar atento al trifachito estudie un poco más a ver si es capaz de sacar una plaza de profesor en la Complutense, que está claro que si no tiene enchufes es incapaz de aprobar absolutamente nada".