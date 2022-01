Almeida cree que "no caben interpretaciones" a las palabras de Aznar: "Él quiere que Pablo Casado sea presidente"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que "no caben interpretaciones" a las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien "quiere que Pablo Casado sea presidente del Gobierno".

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación tras asistir a la toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Municipal de Madrid después de que ayer Aznar señalara, en un acto de campaña en Castilla y León, que lo importante "no es a llevar a alguien a la Moncloa", sino el "para qué" y subrayó que lo importante es "construir". "Construir es integrar, no fraccionar. Es sumar, no restar. Es unir fuerzas, no dividir", proclamó el expresidente.

Martínez-Almeida, abogado del Estado, ha señalado que "en Derecho siempre se dice que hay que acudir a la fuente auténtica". "Y esta mañana lo ha dejado clarísimo. Él quiere que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno y cree que el proyecto del PP es el mejor para España". "A partir de ahí ya no caben interpretaciones en torno a las palabras de Aznar", ha concluido.

Por su parte, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no cree que José María Aznar lanzara este domingo "recaditos" al presidente del PP, Pablo Casado, y defiende que él siempre que acude a un acto invita a la reflexión.

636238.1.260.149.20220131122028